Наследственное право

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Государство и юристы

№ 39 (1031) Наследственное правоот 26/09/17 (Государство и юристы)

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Не успел конкурс в Верховный Суд завершиться, как парламентарии предлагают распространить правило «проходных 75 % баллов» на квалификационное оценивание кандидатов в ВС

Кристина Пошелюжная

«Юридическая практика»



Парламентарии предлагают изменить законодательство с тем, чтобы пересчитать баллы кандидатов в Верховный Суд

По новому Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей» (Закон), если кандидат на должность судьи набрал меньше 75 % максимального количества баллов квалификационного экзамена, считается, что он не сдал квалификационный экзамен. В резерв на замещение вакантных должностей судей зачисляются только те, кто набрал больше 75 % (части 7 и 10 статьи 78 Закона). Условно назовем это правилом «проходных 75 % баллов».

Спустя девять месяцев после вступления Закона в силу в парламент был внесен законопроект № 6663 относительно повышения уровня конкуренции в процедуре отбора кандидатов на должность судьи. Автор — народный депутат Украины Леонид Емец. Законопроект предлагал изменить только часть 7 статьи 78 Закона с тем, чтобы отказаться от правила «проходных 75 % баллов». Определение проходного балла квалификационного экзамена всецело возлагалось на Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) Украины (как предусматривало прежнее законодательство).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что из-за законодательно установленного высокого проходного балла подавляющее большинство судов могут остаться без новых судей, поскольку, согласно расчету математической модели результатов предыдущих конкурсов, принять участие в конкурсе на 1200 вакансий смогут лишь около 135 кандидатов, которые наберут больше 75 % максимального количества баллов на квалификационном экзамене. Автор законопроекта № 6663 считает, что указанное обстоятельство никоим образом не будет способствовать необходимому уровню конкурентной борьбы между кандидатами на этом конкурсе. «Следовательно, установленный законом минимальный проходной балл в размере 75 % от максимально возможного является завышенным», — убежден субъект законодательной инициативы.

Напомним, что сейчас ВККС проводит так называемый четвертый отбор кандидатов на должности судей местных судов. Комиссия занимается процедурой допуска более 5 тыс. лиц к отбору. И рано или поздно (по крайней мере пока законодательство не изменилось) правило «проходных 75 % баллов» нужно будет соблюдать.

Со дня вступления нового законодательства в силу прошло больше года и правило «проходных 75 % баллов» оказалось в фокусе внимания другого народного депутата Украины — Евгения Мураева. Но он не предлагает отменить это правило для кандидатов в судьи первых судов, нет. Он предлагает ввести его для судей Верховного Суда.

Вспомним предысторию. Как известно, в рамках конкурса в Верховный Суд ВККС сама устанавливала барьерную черту для кандидатов. Эта ватерлиния была одной на тестировании и другой — на практическом задании кандидатов и устанавливалась индивидуально для каждого из четырех кассационных судов в составе ВС. Еще не стоит забывать о моменте «пересчета баллов» после практического задания (по сумме баллов двух этапов экзамена некоторые кандидаты смогли преодолеть проходной барьер). Этот момент уже стал камнем преткновения в Высшем совете правосудия (ВСП), но как Совет решит этот вопрос, станет понятно только после 25 сентября, когда ВСП рассмотрит материалы всех кандидатов в ВС и решит, кого представлять к назначению Президенту Украины.

Но вернемся к инициативе г-на Мура­ева. 6 сентября с.г. в Верховном Совете Украины был зарегистрирован законопроект № 7076 о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» относительно уровня профессиональной компетентности судей и кандидатов на должность судьи. Проект содержит два основных посыла. Первый — предлагается дополнить часть 2 статьи 85 («Этапы квалификационного оценивания») предложением следующего содержания: «Минимальный проходной балл отдельно за анонимное письменное тестирование и выполнение практического задания экзамена устанавливается на уровне не меньше 75 % максимально возможного балла».

Второй посыл выглядит несколько абсурдно. Так, в заключительных положениях предлагается прописать, что судьи Верховного Суда, назначенные по результатам квалификационного оценивания до вступления в силу этого закона и набравшие меньше 75 % максимально возможного балла за анонимное письменное тестирование и/или меньше 75 % максимально возможного балла за выполнение практического задания, на протяжении двух месяцев со дня вступления в силу закона обязаны пройти повторное квалификационное оценивание. Если на повторном квалификационном оценивании судья наберет меньше 75 %, он временно отстраняется от осуществления правосудия сроком не более двух месяцев. Если судья ВС провалит и третью попытку, то он «подлежит увольнению как совершивший существенный дисциплинарный проступок, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несов­местимо со статусом судьи».

Кажется, существование такого посыла резко снижает шансы проекта на принятие. Хотя бы потому, что законы не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют наказание. А этот случай явно не из таких.

Чем же руководствовались авторы законопроекта? «Наличие пробела в законодательстве, возможность неоднозначного подхода к оцениванию результатов экзамена позволили победить в конкурсе на должности судей ВС лицам, показавшим низкую профессиональную компетентность, притом что требования к минимально допустимому баллу были значительно ниже, чем к экзамену лиц, претендующих на должность судьи местного суда… Низкий уровень профессиональной компетентности судей ВС нарушает право граждан на надлежащую и эффективную судебную защиту и подрывает доверие общества к судебной системе», — говорится в пояснительной записке к законопроекту № 7076.

Отметим, что правило «проходных 75 % баллов» также становилось предметом рассмотрения судебной ветви власти. Так, в одном из своих постановлений Высший административный суд Украины согласился с мнением истца о том, что критерий успешности сдачи конкурсантом экзамена в пределах конкурса на должность судьи ВС не может быть меньшим, поскольку кандидат должен быть не менее компетентным, чем судья первой инстанции. Таким критерием является не только технический показатель в виде процента правильных ответов, но и содержание, сложность экзамена с учетом инстанционности и специализации. Но ВАСУ отказал в удовлетворении иска, ведь «процентное соотношение, указанное в части 7 статьи 78 Закона, не может быть применено как универсальное правило, поскольку не учитывает другие критерии, такие как объем, виды и форму заданий, определяемые ВККС при проведении соответствующего квалификационного оценивания» (подробнее читайте в статье «Проходной в двор» ЮП № 33 (1025) от 15 августа 2017 года).

Учитывая динамику принятия парламентом законопроектов в сфере судоустройства, можно предположить, что в ближайшее время правовое поле не изменится. Теперь все козыри в руках организаторов и программных разработчиков отбора кандидатов в судьи: чем сложнее будут экзаменационные задания, тем меньше кандидатов преодолеет ватерлинию в 75 %. А что касается следующего конкурса в ВС, то сначала нужно дождаться его объявления.

Мнение

Унификация барьера

Татьяна ЮЩЕНКО,

эксперт программы реформирования судебной и правоохранительной системы Украинского института будущего, адвокат

Сегодня параллельно проходят два процесса, направленные на обновление судейского корпуса: конкурс в наивысший суд и отбор на должности судей местных судов. Как известно, законодатель предусмотрел две разные процедуры выявления уровня квалификационной компетенции претендентов на должности судей разного уровня: квалификационный экзамен и квалификационное оценивание. Вопрос унификации указанных процедур является чрезвычайно актуальным и активно обсуждается в юридических кругах. Возникновение в законодательном поле ситуации, когда кандидаты на должность судьи местного суда должны преодолевать достаточно высокий 75-процентный проходной барьер, в отличие от их коллег — кандидатов в высшие суды, нельзя признать оправданным. Базовые требования относительно измерения уровня знаний лиц, желающих осуществлять правосудие, не должны отличаться. Вполне логично, что такая разница могла бы иметь место, но исключительно в вопросе повышения требований к кандидатам на должности высших судов. С этой точки зрения законодательная инициатива относительно установления минимального проходного балла для кандидатов на должности судей Верховного Суда представляется уместной.

Вместе с тем судейские отборы 2011 — 2013 годов и конкурс в Верховный Суд демонстрируют, что проходной балл в размере 75 % от максимально возможного преодолевает очень незначительный процент кандидатов. А если учесть необходимость прохождения других процедур конкурса (психологическое тестирование, установление соответствия критериям добропорядочности и профессиональной этики), то избирать судей будет просто не из кого. Так, во время конкурса в Верховный Суд только 83 кандидата смогли бы преодолеть ватерлинию в 75 %. Целесообразна унификация проходного барьера для отборов кандидатов в высшие и местные суды на уровне 66 %. Из анализа статистических данных проведенных судейских конкурсов следует, что именно этот процент является оптимальным для признания кандидата соответствующим квалификационным требованиям.

Идея законопроекта относительно повторной проверки результатов квалификационного оценивания победителей конкурса в Верховный Суд противоречит не только действующему законодательству (обратное действие закона), но и здравому смыслу, а потому не требует развернутого анализа.