Наследственное право

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Государство и юристы

№ 39 (1031) Наследственное правоот 26/09/17 (Государство и юристы)

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Новый закон о приватизации призван расширить перечень госактивов, выставляемых на продажу, и повысить прозрачность

Виталий Дудин

«Юридическая практика»



Кабинет Министров Украины (КМУ) зарегистрировал давно обещанный проект Закона Украины «О приватизации государственного имущества» № 7066 (законопроект № 7066). Документ был подан 4 сентября 2017 года, а уже 19 сентября правительство подготовило доработанный текст.

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