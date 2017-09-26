Наследственное право

Государство и юристы
Спорится работа
В «КПМГ-Украина» проанализировали 500 судебных решений в спорах с налоговой
22 сентября 2017 года в офисе «КПМГ-Украина» состоялся семинар на тему «Плановые проверки налоговых органов: итоги анализа топ-500 судебных решений». Этот семинар был одним из серии мероприятий, посвященных практическим вопросам налогообложения.
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