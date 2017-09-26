Наследственное право

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Государство и юристы

№ 39 (1031) Наследственное правоот 26/09/17 (Государство и юристы)

Валютный курс

Какого курса придерживается Национальный банк Украины в вопросах либерализации валютного регулирования

Алексей Насадюк

«Юридическая практика»



Вслед за установлением существенных ограничений в сфере оборота валюты в 2014–2015 годах Национальный банк Украины (НБУ) предпринимает ряд важных шагов по переходу к либеральной модели валютного регулирования. Это проявляется как в постепенной отмене установленных ограничений, так и в работе над модернизацией нормативной базы: по мнению регулятора, полная валютная либерализация при действующем законодательстве (напомним: Декрет Кабинета Министров «О системе валютного регулирования и валютного контроля» принят еще в 1993 году) невозможна.

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