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Тема номера: Наследственное право

№ 39 (1031) Наследственное правоот 26/09/17 (Тема номера: Наследственное право)

Переселение душ

Неурегулированность некоторых вопросов прав переселенцев в нотариальном процессе свидетельствует о необходимости внесения изменений в действующее законодательство

Вера Бондаренко

Специально для «Юридической практики»



В 2014 году Украина впервые столкнулась с ситуацией массового внутреннего переселения, спровоцированного событиями в Крыму и на востоке страны. По состоянию на сентябрь 2017 года Министерство социальной политики Украины зарегистрировало 1,6 млн переселенцев — людей, которые не проживают на контролируемой Украиной территории и вынуждены регистрироваться как внутренние переселенцы для получения социальных выплат.

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