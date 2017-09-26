Тема номера: Наследственное право
Переселение душ
Неурегулированность некоторых вопросов прав переселенцев в нотариальном процессе свидетельствует о необходимости внесения изменений в действующее законодательство
В 2014 году Украина впервые столкнулась с ситуацией массового внутреннего переселения, спровоцированного событиями в Крыму и на востоке страны. По состоянию на сентябрь 2017 года Министерство социальной политики Украины зарегистрировало 1,6 млн переселенцев — людей, которые не проживают на контролируемой Украиной территории и вынуждены регистрироваться как внутренние переселенцы для получения социальных выплат.
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