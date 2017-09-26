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Тема номера: Наследственное право

№ 39 (1031) Наследственное правоот 26/09/17 (Тема номера: Наследственное право)

Плохая наследственность

Наследственные отношения урегулированы целой книгой Гражданского кодекса, другими нормативными актами и разъяснениями судов, но все равно остаются неразрешенные вопросы

Инна Скузь

Специально для «Юридической практики»



Наследство подразумевает переход прав и обязательств от умершего физического лица к другим лицам (наследникам). При этом на лицо, согласившееся принять наследство, автоматически возлагаются все обязательства, которые были у наследодателя на момент открытия наследства и не были прекращены до момента его смерти. То есть уйти от обязательств не получится. Радует только одно, что наследник будет отвечать, например, перед кредитором только в пределах стоимости унаследованного имущества (определение Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) от 14 декабря 2016 года по делу № 557/950/15-ц).

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