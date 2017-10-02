Наследственное право

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Частная практика

№ 39 (1031) Наследственное правоот 26/09/17 (Частная практика)

Современное преобразование

Анна Огренчук, управляющий партнер юридической группы LCF, и Киммо Нуотио, декан юридического факультета Хельсинского университета, рассказали, как юридическая профессия и подходы к юробразованию меняются под влиянием вызовов современности

Анна ОГРЕНЧУК: «Сейчас юристу как никогда важно развивать помимо профессиональных навыков коммуникативные и аналитические»

­В числе актуальных вопросов развития юридической профессии на Украине рассматривается изменение подходов к подготовке юристов. О единстве профессии и реформировании юридического образования говорят как в контексте реализации судебной реформы, так и в контексте реформы системы образования. Каким требованиям должен соответствовать юрист XXI века, чтобы оставаться конкурентоспособным, как организована подготовка юристов в Европе и что именно предлагается внедрить в украинских вузах, рассказали Анна Огренчук, управляющий ­партнер ­юридической группы LCF, член Совета по вопросам судебной реформы при Президенте Украины, и Киммо Нуотио, д.ю.н., профессор уголовного права, декан юридического факультета Хельсинского университета.

— Почему в ходе реформирования украинской судебной системы возник вопрос единства юридической профессии?

Анна Огренчук (А.О.): Целью судебной реформы в первую очередь является создание качественно нового судебного процесса. В данном аспекте высокие профессиональные и этические требования должны выдвигаться не только к судейскому корпусу, но и к лицам, предоставляющим профессиональное правовое сопровождение. А сейчас мы сталкиваемся с проблемой отсутствия единства понимания не только отдельных институтов, но и цели судебного процесса у разных его участников.

С созданием единой юридической профессии для нас ориентирами становятся уважение к профессии, ответственность, а также качество предоставляемых услуг.

— Если рассматривать проблематику в целом, то какие звенья отечественной юридической профессии необходимо усовершенствовать, чтобы она соответствовала вызовам времени и мировым трендам?

А.О.: Основные ресурсы необходимо направить на совершенствование таких определяющих элементов юридической профессии, как доступ к профессии, высокие профессиональные и этические стандарты, обеспечение прав и гарантий представителей профессии. Понятие доступа к профессии достаточно широкое. Отдельное место занимает юридическое образование, которое требует реформирования. Образовательная программа должна соответствовать актуальным мировым трендам, и одним из них является технологизация.

— Действительно, сейчас много говорят о технологизации и диджитализации всех сфер жизни, юррынка в том числе. Г-н Нуотио, учитывается ли этот тренд при подготовке юристов в Финляндии?

Киммо Нуотио (К.Н.): Сегодня это наиболее актуальный вопрос. Я знаю, что некоторые современные юридические школы внедряют в свои образовательные планы технологические предметы, к примеру программирование. В нашем университете такие попытки пока не предпринимались, хотя мы понимаем, что сейчас технологизация активно проникает в сферу образования. Очевидно, что вскоре цифровые технологии будут окружать нас повсюду, и мы даже

не представляем, насколько сильным окажется их влияние. Тем не менее изменения будут происходить не резко, а постепенно. Пока нам лишь остается ждать и наблюдать. Но ни в коем случае нельзя расслабляться. Недавно в нашем университете открылась лаборатория Legal Tech Lab, на базе которой мы организовали коммуникационную площадку, где крупные игроки IТ-сектора (технологического) делятся опытом и последними тенденциями с нашими студентами. Вполне возможно, что с этой инициативой мы станем чуть ли не первыми, кто оперативно приспособится к грядущей технологизации. Как говорится, «когда ты не можешь подавить восстание, возглавь его».

— Какова ситуация с реформой юридического образования на Украине?

А.О.: Началась работа над Концепцией реформы юридического образования, которая должна стать первым шагом в этом направлении. То есть до окончания реформы еще долго, а ее результаты мы увидим спустя десятилетия: выпускники, обучаемые по новым правилам и стандартам, продемонстрируют эффективность реформы на своей практике. Но сейчас важно другое — в профессиональной среде есть понимание необходимости такой реформы, и, что важно, за ее проведение выступает государство в лице Министерства юстиции. Дело за малым — осуществить ее.

— В каких направлениях юридическая профессия и юридическое образование развиваются в Европе?

K.Н.: Сегодня в Финляндии наблюдается тенденция снижения найма юристов в государственный сектор, в отличие от частного бизнеса, который по-прежнему предлагает хорошие рабочие места и при этом активно развивается. Думаю, вскоре это станет всеобщей европейской тенденцией. Эффективность ныне является решающим фактором в сфере предоставления юридических услуг. Распределение государственных средств как никогда ранее находится под пристальным вниманием общественности и оценивается, прежде всего опираясь на результаты проделанной юристами работы. Наблюдается также тенденция значительного роста юридических фирм. Все чаще юристы объединяются для командной работы.

Юристы должны обладать новыми навыками: от них требуется умение юридически мыслить, правильно строить юридические рассуждения, иметь коммуникативные навыки, как устные, так и письменные. Полагаю, что справедливым покажется и замечание о том, что многие (если не большинство) юридические вузы Европы сочли нужным адаптироваться к требованиям современного рынка. Штудирование учебников в ночь перед экзаменом — этого уже недостаточно. Впрочем, как и единой национальной базы данных по доступным материалам. На смену пришли коллективные практические задания. Проблемно-ориентированное обучение, как и прочие модные выражения, уже никого не удивляет своей новизной. Поэтому преподаватели активно повышают свою квалификацию, чтобы идти в ногу со временем.

А.О.: Абсолютно согласна с Киммо. Юрист нового поколения должен уметь объемно мыслить, рассматривать ситуацию в 3D-формате. Без этих навыков юрист не сможет увидеть скрытых рисков и возможности дела. Критичность мышления и математическая логика — еще одни характерные черты юриста-профессионала. Элементарная ошибка в подсчетах может стоить миллионы.

— Существует ли в Европе разрыв между уровнем подготовки выпускников университетов и ожиданиями работодателей?

К.Н.: Насколько мне известно, работодатели довольны уровнем подготовки нынешних выпускников. Прогресс этого поколения колоссален и очевиден по сравнению с предыдущим. Это является прямым следствием того, что новые методики образования стали активно применяться еще и на уровне разработки школьных образовательных программ. А ведь это только начало! Юридические школы ищут и внедряют новые решения для подготовки студентов, так как юридической практике в будущем предстоит пройти еще множество испытаний.

— А какова ситуация на Украине?

А.О.: Я бы сказала, что диаметрально противоположная. Нынешние выпускники имеют слабые практические навыки, в том числе в подготовке проектов юридических документов, плохо понимают реальную инфраструктуру юридического рынка, да и в целом бизнес-принципы, у них низкая финансовая грамотность, есть большие сложности с умением грамотно и точно высказать свою позицию и соответствующим образом ее аргументировать. По моему мнению, ситуация изменится, если минимум 20 % преподавательского состава составят практикующие юристы, а в магистратуре обязательно введут основы права Совета Европы и права Европейского Союза. Кстати, знание иностранного права — одна из основных компетенций будущих юристов, прописанная в проекте Концепции усовершенствования юридического образования, над которой сейчас работает МОН, Минюст, Проекты ОБСЕ и USAID.

— Есть ли какие-то секреты, ноу-хау обучения будущих юристов в Финляндии?

К.Н.: Юридические факультеты в Финляндии весьма основательно подошли к процессу реформирования своих образовательных программ, и некоторыми внедренными нововведениями мы уже можем гордиться. К примеру, сегодня в центре внимания находятся интересы студента. В то же время студенты должны более ответственно относиться к процессу обучения. Кроме того, пересматривается и перечень обязательных базовых дисциплин. На юридическом факультете нашего университета мы читаем студентам лекции по различным отраслям (специализациям) права, указывая на их тесную взаимосвязь между собой, и в то же время заимствуем опыт старой школы ученых, исследовавших данные дисциплины. Нам очень важен результат обучения, поэтому мы всегда стараемся понять, как сделать еще лучше, как способствовать расширению опыта и развитию навыков студента сразу в нескольких областях. Более того, новые программы для стажировки выпускников стали сильнее, так как уделяют больше внимания практическим вопросам.

— В завершение нашей беседы опишите портрет юриста нового поколения с вашей точки зрения.

А.О.: Сейчас юристу как никогда важно развивать помимо профессиональных навыков коммуникативные и аналитические. Лучше понимать бизнес-задачи клиентов, особенности их индустрий. Вместе с тем нельзя недооценивать так называемый этический компас. В погоне за профессиональным совершенствованием современному юристу важно уметь самому себе ответить на вопросы: какие ценности исповедуешь, какое влияние твоя деятельность/проект оказывает на других? Нужно уметь сказать «нет» проекту или делу, который не соответствует твоему «этическому компасу».

К.Н.: Согласен. Однако нельзя упускать из виду тренд диджитализации на юридическом рынке. Более актуальным станет внедрение систем на основе искусственного интеллекта для автоматизации задач. Но я оптимист, поэтому не считаю, что сильного юриста с хорошим бэкграундом можно заменить программой. Разработать сложную стратегию защиты клиента, создать судебный прецедент, проанализировать сопряженные риски в сложных сделках — сделать это компьютер не

способен.

(Беседовал Алексей НАСАДЮК,

«Юридическая практика»)