Наследственное право

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Документы и аналитика

№ 39 (1031) Наследственное правоот 26/09/17 (Документы и аналитика)

Минимальные требования

Необходимо или исключить из Закона об АО норму, устанавливающую минимальное количество независимых директоров, или же расставить в этом вопросе законодательные приоритеты

Владимир Новицкий

Специально для «Юридической практики»



Термин «независимый директор», как в свое время термины «независимый оценщик», «независимый аудитор» и «независимый эксперт», прочно вошел в юридический оборот. В то же время нормативное регулирование данного института продолжает оставаться недостаточным.

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