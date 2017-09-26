Наследственное право

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Минимальные требования
Необходимо или исключить из Закона об АО норму, устанавливающую минимальное количество независимых директоров, или же расставить в этом вопросе законодательные приоритеты
Термин «независимый директор», как в свое время термины «независимый оценщик», «независимый аудитор» и «независимый эксперт», прочно вошел в юридический оборот. В то же время нормативное регулирование данного института продолжает оставаться недостаточным.
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