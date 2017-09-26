Наследственное право

Сегодня 04 октября 2017 года, 20:17

Судебная практика

№ 39 (1031) Наследственное правоот 26/09/17 (Судебная практика)

План или пропал

На практике часто возникают ситуации, когда детальный план территории разрабатывается относительно участка, для которого уже был утвержден план

Александр Лукьяненко

Специально для «Юридической практики»



Законодательством Украины предусмотрено, что передача земельного участка в собственность или пользование возможна только после разработки и утверждения градостроительной документации соответствующей территории. Несоответствие проекта землеустройства градостроительной документации служит основанием для отказа в утверждении такого проекта. В случае если земельный участок отводится с целью дальнейшей застройки, обязательно наличие такого вида градостроительной документации, как детальный план территории.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.