Наследственное право

Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»

Судебная практика

№ 39 (1031) Наследственное правоот 26/09/17 (Судебная практика)

План или пропал

На практике часто возникают ситуации, когда детальный план территории разрабатывается относительно участка, для которого уже был утвержден план

Александр Лукьяненко
Специально для «Юридической практики»

Законодательством Украины предусмотрено, что передача земельного участка в собственность или пользование возможна только после разработки и утверждения градостроительной документации соответствующей территории. Несоответствие проекта землеустройства градостроительной документации служит основанием для отказа в утверждении такого проекта. В случае если земельный участок отводится с целью дальнейшей застройки, обязательно наличие такого вида градостроительной документации, как детальный план территории.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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