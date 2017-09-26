Наследственное право

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Отрасли практики

№ 39 (1031) Наследственное правоот 26/09/17 (Отрасли практики)

Преюдиционный не факт

У общих и хозяйственных судов пока нет таких подходов к понятию преюдиции, которые наработаны в системе административных судов

Юрий Сивовна

Специально для «Юридической практики»



Казалось бы, в понятии «преюдиция», которое при первом его применении способно ввести в состояние когнитивного ступора любого человека, далекого от юриспруденции, нет ничего непонятного и/или удивительного для юриста-практика, а тем более для юриста, осуществляющего судебное представительство. Это понятие означает освобождение от доказывания обстоятельств, которые установлены вступившим в силу судебным решением в конкретных правоотношениях между определенными сторонами. Такое правило в отечественных процессуальных законах называется освобождением от доказывания и закреплено в соответствующих нормах (в статье 61 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) Украины, статье 35 Хозяйственного процессуального кодекса (ХПК) Украины, статье 72 Кодекса административного судопроизводства (КАС) Украины). Закрепленное в упомянутых кодексах правило звучит следующим образом: обстоятельства, установленные судебным решением по гражданскому, хозяйственному или административному делу, вступившим в законную силу, не доказываются при рассмотрении других дел, в которых участвуют те же лица или лицо, в отношении которого установлены эти обстоятельства. Однако не всегда эти положения могут быть применены на практике.

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