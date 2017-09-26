Наследственное право

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Отрасли практики

№ 39 (1031) Наследственное правоот 26/09/17 (Отрасли практики)

С мерой в будущее

В будущем на законодательном уровне следует принять более действенные меры, защищающие от угрозы рейдерства

Геннадий Подвезько

Специально для «Юридической практики»



В предыдущих номерах мы начали откровенный разговор о реально существующей угрозе современного украинского бизнеса — рейдерстве. В частности, мы рассмотрели причины возникновения такого антисоциального явления, возможные превентивные меры защиты на примере аграрного бизнеса.

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