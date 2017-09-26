Наследственное право

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Частная практика

№ 39 (1031) Наследственное правоот 26/09/17 (Частная практика)

Interlegal взыскал с должника бункерный долг и причитающиеся штрафные санкции

Международная юридическая служба Interlegal представила интересы крупного бункеровщика в деле о взыскании задолженности за поставку бункерного топлива. В рамках судебного процесса, инициированного по взысканию долга, было удовлетворено ходатайство об аресте судна должника, находящегося на территории Украины. Наложив арест на судно, уведомив ответчика-нерезидента в рамках установленной процедуры и рассмотрев исковое заявление по сути, Хозяйственный суд пришел к выводу о правомерности заявленных требований и взыскал с должника бункерный долг, а также причитающиеся штрафные санкции в полном объеме. Благодаря наложению ареста на судно было гарантировано реальное исполнение решения суда за счет имущества должника на территории Украины. Над делом работал старший юрист Алексей Ремесло и юрист Михаил Селиванов.

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