Наследственное право

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Частная практика

№ 39 (1031) Наследственное правоот 26/09/17 (Частная практика)

Коробка передач

При внедрении юридической IT-платформы «коробочная» версия не может решить все поставленные задачи — необходима интеграция нескольких систем с частичной доработкой функционала

Игорь Шевченко

Специально для «Юридической практики»



Около года назад адвокаты нашей компании начали использовать принципиально новую IT-платформу Lexorg 3.0. В ней собраны в единую структуру управление бизнес-отношениями с клиентами (CRM) и организация работы с их проектами, документооборот и учет рабочего времени, портал клиента и наш веб-сайт. Платформа «браузерная» и размещена на отдельном сервере, так что доступна в любом месте. Работа над улучшением не останавливается, и мы постоянно добавляем новые модули с более совершенным функционалом.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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