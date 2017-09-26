Наследственное право

Частная практика
Коробка передач
При внедрении юридической IT-платформы «коробочная» версия не может решить все поставленные задачи — необходима интеграция нескольких систем с частичной доработкой функционала
Около года назад адвокаты нашей компании начали использовать принципиально новую IT-платформу Lexorg 3.0. В ней собраны в единую структуру управление бизнес-отношениями с клиентами (CRM) и организация работы с их проектами, документооборот и учет рабочего времени, портал клиента и наш веб-сайт. Платформа «браузерная» и размещена на отдельном сервере, так что доступна в любом месте. Работа над улучшением не останавливается, и мы постоянно добавляем новые модули с более совершенным функционалом.
ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ
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