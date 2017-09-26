Наследственное право

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Акцент

№ 39 (1031) Наследственное правоот 26/09/17 (Акцент)

Суд дела

«Суд — это не здание, это услуга, публичная и доступная для общества» — месседж иностранных экспертов о роли суда и онлайн-разрешения споров

Ольга Кириенко

«Юридическая практика»



Эксперты из Канады, Европы и США рассказали о лучших международных практиках функционирования систем онлайн-урегулирования споров

«Прогресс идет в процесс!» — под таким анонсирующим лозунгом начиналась практически каждая кампания по реформированию судебной системы, проводимая в нашем государстве в последние годы. Правда, прогресс идет в украинский процесс неспешным шагом: опции «электронного правосудия» очень ограничены и сводятся главным образом к параллельному функционированию электронного и бумажного документооборота. К модернизации различных судебных процедур законодатели относятся с опасением, а к отдельным инновационным предложениям — и вовсе враждебно. Недавний пример: идея внедрить систему автоматизированного ареста средств в рамках комплексного усовершенствования процессуального законодательства стала одним из главных камней преткновения при рассмотрении парламентом во втором чтении ключевого для судебной реформы законопроекта № 6232. Народные депутаты сочли, что к введению этого института на нынешнем этапе не готовы ни в юридической среде, ни в обществе в целом.

А вот на Западе прогресс идет в судебный процесс семимильными шагами, причем как в вопросе доступности правосудия, так и в части оперативности разрешения споров. Более того, методы урегулирования конфликтов, еще несколько лет назад именуемые за рубежом альтернативными, сейчас уже стали привычными опциями. 19–20 сентября с.г. в Киеве состоялась конференция «Суды и разрешение споров в режиме онлайн: улучшение доступа к правосудию на Украине», организованная Программой USAID «Новое правосудие». В течение двух дней участники мероприятия — судьи, адвокаты, медиаторы, представители органов государственной власти, гражданского общества, бизнес-ассоциаций, вузов, а также разработчики программного обеспечения — изучали международный опыт онлайн-урегулирования споров как средства, способствующего их быстрому разрешению, уменьшению загруженности судов и повышению удовлетворенности сторон спора результатами его разрешения. О лучших международных практиках функционирования систем онлайн-урегулирования споров рассказывали эксперты из Канады, Европы и США. В частности, Грэхем Росс, адвокат и медиатор из Великобритании, проанализировал европейский путь развития от альтернативных онлайн-методов разрешения споров до онлайн-судов, особое внимание уделив институту онлайн-медиации. Последний выходит на первый план в случаях, когда, скажем, стороны конфликта разделены географически, имеют плохие взаимоотношения (например, бракоразводный процесс, когда его участники не хотят проводить личную встречу) или когда речь идет о срочных делах относительно возмещения ущерба или же о делах, когда стоимость спора не оправдывает «личной медиации». Как отмечалось, онлайн-технологии позволяют медиации начинаться в любое время и проходить параллельно с другими формами разрешения споров. Следовательно, нет необходимости в приостановлении производства. Кроме того, очевидные плюсы получает и бизнес: многолетние исследования на eBay/PayPal убедительно свидетельствуют о том, что эффективные решения споров генерируют повышение объемов операций и прибыли независимо от достигнутого результата.

«Не боритесь с будущим — держите его в своих руках!» — такой совет дал г-н Росс, обрисовывая перспективы, которые открывает онлайн-урегулирование споров. Британский эксперт, выступающий сторонником идеи внедрения обязательной электронной медиации, попытался развеять главные стереотипные мнения и юридические мифы об онлайн-режиме. «Отбросьте идею о том, что онлайн-разрешение споров — только для споров незначительной стоимости», «Избегайте подхода «выигрывает только один», чтобы не отпугивать заинтересованные группы», «Подача документов онлайн (в электронной форме) не является онлайн-разрешением споров» — рекомендует украинским экспертам иностранный гость. А уже на этапе внедрения дистанционной опции советует тщательно продумывать и полностью обеспечивать ее приватность, безопасность и идентификацию, а также проводить мониторинг удовлетворенности клиентов и постоянно совершенствоваться.

Говоря о современном европейском понимании роли суда и онлайн-разрешения споров, Грэхем Росс констатировал: «Суд — это не здание, это услуга, публичная и доступная для общества». По словам британского эксперта, постепенно альтернативное разрешение споров становится привычным явлением, правда, для этого нужно время. Поначалу и в Европе к идее онлайн-суда относились достаточно скептически, дескать, как можно быть уверенным в сохранении приватности при использовании данной опции, и если в таком формате все равно используются веб-камеры, почему бы просто не встретиться лично? И это естественная реакция на все новое. В качестве примера г-н Росс предложил участникам конференции сыграть в интерактивную игру — викторину «Отрицание будущего»: отгадать по высказываниям из прошлого, о каких современных благах цивилизации, используемых практически всеми людьми, идет речь. «Всемирная выставка в Париже (1878 год) закончится, и об этом больше никто не услышит» — так в свое время говорил профессор Оксфордского университета Эразм Уилсон о прототипе современной электрической лампочки. «Лошади будут всегда, а это только новинка — химера», — уверенно заявил президент Мичиганского банка в ходе консультации с юристом Генри Форда, обсуждая четырехколесное чудо — автомобиль. Еще одним заблуждением из прошлого стала фраза «Нет причин, по которым бы кто-то захотел иметь такое у себя дома», сказанная основателем и президентом компании Digital Equipment Кеном Ослоном о компьютере.

Участники мероприятия также ознакомились с Rechtwijzer — онлайн-средством разрешения споров, внедренным Советом правовой помощи Нидерландов. Этот механизм получил широкое международное признание и был номинирован на получение награды «Хрустальные весы правосудия» в 2015 году. Rechtwijzer — это платформа по разрешению споров онлайн, структурирующая переговоры (и способствующая их проведению) между партнерами, которые разводятся или решили жить раздельно. Этот механизм доступен каждому гражданину, он позволяет использовать в случае необходимости медиацию, правовую экспертизу и арбитраж, имеет несколько линий поддержки: это правовая информация, калькуляторы, практические примеры. Об эффективности работы данной платформы красноречиво свидетельствуют статистические данные: с ноября 2014 года по март 2017-го ею воспользовалось 1192 супружеские пары, всего было оформлено 900 разводов. При этом уровень удовлетворенности пользователей во время процесса Rechtwijzer составил 7,1 (из 10), а через полгода после завершения процедуры — 7,7. Среди плюсов этой онлайн-услуги ее потребители выделили следующие: работа над планом развода в удобное время и в течение индивидуально необходимого времени; стоимость; контроль над ситуацией; эффективность и устойчивость достигнутого соглашения; справедливость и уменьшение стресса.

О нюансах работы третейского суда по разрешению гражданских споров, который является первым в Канаде онлайн-судом, участники конференции узнали из первых уст — от председателя данной институции Шеннон Солтер. Третейский суд занимается решением бытовых конфликтов (споров между соседями) и рассматривает дела на незначительные суммы. Онлайн-суд базируется на пяти ключевых принципах: это своевременность (акцент на раннем урегулировании спора, длительность процесса — 60–90 дней), гибкость (широкий перечень опций альтернативного разрешения спора), открытость (работа 24 часа в сутки 7 раз в неделю, бесплатная юридическая информация и поддержка), доступность (поэтапная оплата, отсутствие затрат на дорогу/юридические услуги, простые правила освобождения от уплаты сборов), эффективность (активное делопроизводство, индивидуальные сроки, избежание дублирования процедур). Как отмечалось, главной ценностью деятельности этой инстанции является инклюзивность.

Шеннон Солтер дала практические советы по эффективному использованию института онлайн-разрешения споров, а также, основываясь на опыте деятельности возглавляемого ею суда, рассказала, что сработало, а что нет. Как показала практика, главными ошибками в работе канадского третейского суда по разрешению гражданских споров были следующие: слишком большая склонность делать все одинаково; желание решить все с помощью технологий; попытки угадать (!) преференции пользователей; страх потерпеть фиаско; разрешить совершенному стать врагом хорошего. «Позвольте, чтобы практический опыт вел за собой развитие», «Инвестируйте в удобный интерфейс», «Сделайте так, чтобы технологии, которые поддерживают юридические процедуры, были дружественными для пользователя, выглядели знакомыми, простыми», «Следите за простотой языка», «Внедряйте новации поэтапно» — вот ключевые рекомендации канадского эксперта. «Не асфальтируйте тропинку, проложенную коровой», — на языке народной канадской мудрости г-жа Солтер призвала не опираться на временно существующую ситуацию. Нужно отбросить желание просто дигитализировать ситуацию, ведь технологии ничего не изменят, если не будет трансформирован сам процесс. При этом Шеннон Солтер советует рассмотреть возможность использования принципов LEAN/Sigma Six. Разработка технологий + усовершенствование бизнес-процессов = магический эффект — такой видит формулу успеха онлайн-разрешения споров г-жа Солтер.