Наследственное право

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Налоговый ответ

Участники VI налогового форума АЮУ прогнозируют стабильность до конца года, но советуют готовить ответ на ужесточение требований

Виталий Дудин
«Юридическая практика»

Нельзя сказать, что позиция фискальных органов была услышана на VI налоговом форуме Ассоциации юристов Украины. Юристы преимущественно дискутировали между собой или с коллегами-судьями. Однако этот обмен мнениями все больше говорил о стремлении к повышению налоговой культуры. Советники призывают клиентов заранее подстраиваться к ужесточению требований. Впрочем, представители юридического сообщества не преминут воспользоваться недоработками государства. При этом методы работы сотрудников Государственной фискальной службы (ГФС) расширяются, что придает налоговым консультантам долю азарта.

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