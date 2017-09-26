Наследственное право

Рабочий график
Карта событий
26.09 Киев
Антикоррупционное судопроизводство
Украинский институт будущего организовывает экспертные дебаты на тему «Антикоррупционный суд: to be or not to be». Как «вмонтировать» антикоррупционный суд в действующую модель судебной реформы? Антикоррупционная юрисдикция — в чем проблемы ее определения? Из кого избирать судей антикоррупционного суда и кто этим должен заниматься? Создание Высшего антикоррупционного суда — панацея от коррупции? Есть ли ему альтернатива? На эти и другие вопросы будут отвечать участники дебатов.
Начало в 10.00
Место проведения: Украинский институт будущего, 6 этаж, ул. Гончара, 65
26.09 Киев
Рабочая встреча в АМКУ
В Антимонопольном комитете Украины состоится рабочая встреча с представителями органов власти и участниками рынка на тему «Пути решения проблемных вопросов, сдерживающих формирование конкурентных отношений на рынках электроэнергии». На повестке дня следующие вопросы: методология ценообразования угольной продукции, влияние государственной помощи на конкуренцию в угольной отрасли (мировой опыт), барьеры, сдерживающие переход от монопольной к конкурентной модели рынка электрической энергии.
Начало в 11.00
Место проведения: АМКУ, 4 этаж, ул. Митрополита Василия Липковского, 45
27.09 Киев
Заседание ВКДКА
Начнет работу двухдневное заседание Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.
Начало работы в 10.00
Место проведения: гостинично-ресторанный комплекс «Казацкий стан», конференц-зал «Панский», Бориспольское шоссе, 18 км
27.09 Киев
Институт доверительной собственности
Комитет Ассоциации юристов Украины по гражданскому, семейному и наследственному праву проведет заседание на тему «Доверительная собственность: новый механизм обеспечения обязательств». В числе участников: профессор, заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Роман Майданик, адвокат Вольга Шейко. Модератором выступит партнер ЮК «КПД Консалтинг» Владислав Кисиль.
Начало в 17.30
Место проведения: БЦ «Ильинский», конференц-зал, 1 этаж, ул. Ильинская, 8
Стоимость участия: для членов Комитета АЮУ — бесплатно, для других членов АЮУ — 50 грн, для других участников — 100 грн
27.09 Киев
Трансфертное ценообразование
Комитет по налоговому и таможенному праву Ассоциации юристов Украины организовывает заседание на тему «Трансфертное ценообразование: анализ судебных споров, доказательственная база». К участию приглашены: руководитель практики по разрешению налоговых споров «КПМГ-Украина» Лариса Антощук, партнер Spenser & Kauffmann Татьяна Данильцева и др. Модератор — управляющий партнер АК «Соколовский и Партнеры» Владислав Соколовский.
Начало в 19.00
Место проведения: БЦ Senator, офис «КПМГ-Украина», 17 этаж, ул. Московская, 32/2
Стоимость участия: для членов Комитета АЮУ — бесплатно, для других членов АЮУ — 50 грн, для других участников — 100 грн
28.09 Киев
Налог на выведенный капитал
Юридическая фирма AVELLUM в партнерстве с Американо-украинским деловым советом (U.S.-Ukraine Business Council, USUBC) при поддержке SigmaBleyzer организовывает круглый стол на тему «Налог на выведенный капитал: стимул для украинской экономики или дестабилизатор для государственного бюджета?». В числе докладчиков: народный депутат украины Андрей Журжий, советник министра финансов Украины Яна Бугримова и др. Модераторами выступят советник ЮФ AVELLUM Вадим Медведев и директор по вопросам информации и работы с членами USUBC Михаил Даценко.
Начало в 15.00
Место проведения: «Мандарин Плаза», 8 этаж, ул. Бассейная, 6
28.09 Киев
Регулирование искусственного интеллекта
Комитет Ассоциации юристов Украины по вопросам телекоммуникаций, ІТ и Интернета организовывает дискуссию на тему «AI & Law: to regulate or to be regulated?». Спикером выступит директор Школы права Украинского католического университета Иван Городиский. В числе вопросов к обсуждению: проблемы определения терминов «искусственный интеллект» и «право», тренды правового регулирования разработки и использования искусственного интеллекта в ЕС, искусственный интеллект и проблемы юридической ответственности и др.
28.09 Киев
VI судебный форум АЮУ
Начнет работу двухдневный VI судебный форум Ассоциации юристов Украины «Судебная система будущего: перспективы, инновации и вызовы». Программа форума состоит из таких сессий: юридическое образование ХХІ столетия: как подготовить конкурентоспособного юриста; юрист нового поколения; доверие к суду в контексте общенациональной проблемы доверия; статус судебной реформы; ожидаемые новые процессуальные институты; статус резонансных судебных дел при участии Украины, хозяйственные, гражданские, административные споры в условиях новых судебных процессов (параллельные секции); роль Верховного Суда в построении новой судебной системы. В числе спикеров: президент АЮУ Андрей Стельмащук, управляющий партнер юридической группы LCF Анна Огренчук, ректор НШС Украины Николай Онищук, управляющий партнер «Кибенко, Оника и Партнеры» Елена Кибенко, заместитель Главы Администрации Президента Украины Алексей Филатов, председатель Департамента правосудия и правового сотрудничества Совета Европы Ханне Юнкер, председатель ВСП Игорь Бенедисюк, председатель ВККС Сергей Козьяков, председатель ВХСУ Богдан Львов, бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета и многие другие.
Начало в 13.00
Место проведения: 28 сентября — Красный корпус КНУ им. Тараса Шевченко, ул. Владимирская, 60; 29 сентября — отель Hilton Kyiv, бульв. Тараса Шевченко, 30
Стоимость участия: 5000 грн
29.09 Киев
Молодой юрист года
Координационный совет молодых юристов Украины при Министерстве юстиции Украины подведет итоги Всеукраинского ежегодного конкурса среди молодых юристов на лучшее профессиональное достижение.
Детали по ссылке: http://uba.ua/ukr/events/2441/
29.09 Киев
Ассоциация адвокатов Украины организовывает международную конференцию «Международные и национальные правовые проблемы, возникающие при реализации программ вспомогательных репродуктивных технологий». Программа мероприятия включает в себя обсуждение таких вопросов, как защита прав участников семейных правоотношений в программах выездного медицинского туризма, проблемы правоприменения в сфере вспомогательных репродуктивных технологий.
Начало в 12.00
Место проведения: Американский дом, ул. Пимоненко, 6
30.09 Ужгород
Семинар для адвокатов
Национальная ассоциация адвокатов Украины проведет семинар по повышению квалификации адвокатов. Семинар будет посвящен самым актуальным вопросам толкования и применения украинского законодательства, адвокатской этики и пр.
Начало в 9.00
Место проведения: ул. Заньковецкая, 89а
30.09 Житомир
Конференция адвокатов
Совет адвокатов Житомирской области созывает отчетно-выборную конференцию адвокатов региона.
Начало в 11.00
Место проведения: Дом правосудия, Большой зал, 4 этаж, мкр-н Соборный, 1
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