Наследственное право

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Отрасли практики

№ 39 (1031) Наследственное правоот 26/09/17 (Отрасли практики)

Скорая помощь

«Количество обращений к юристам скоро увеличится — по мере ознакомления госорганов и бизнеса с законом о госпомощи», — советник ЮФ Aequo Сергей Денисенко рассказал, чем юрфирмы могут быть полезны при получении госпомощи

Сергей Денисенко: «За последние два года произошли кардинальные изменения в сфере законодательства о защите экономической конкуренции, и имеются все предпосылки ожидать, что это еще не предел»

О ключевых направлениях развития практики антимонопольного и конкурентного права, перспективах консалтинга в сфере предоставления госпомощи, коммуникации Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и бизнеса мы говорили с Сергеем Денисенко, советником ЮФ Aequo.

— Какие тенденции наблюдаются в деятельности АМКУ?

— Ключевая тенденция последних лет — это громкие дела, которые Комитету удается довести до логического завершения и наложения крупных штрафов. Да, не все решения АМКУ однозначны. У оштрафованного бизнеса часто возникают вопросы к решениям Комитета, которые разрешаются уже в судах, но механизм работает, и это главное. Один из последних примеров — применение крупнейшего в истории Комитета штрафа по статье 151 Закона «О защите от недобросовестной конкуренции» к одному из мобильных операторов. Тренд состоит в том, что после принятия в сентябре 2015 года Рекомендационных разъяснений о применении штрафов Комитет стал более уверенно штрафовать. Объяснить это можно тем, что теперь в АМКУ есть публичный документ, на основании которого рассчитываются штрафы.

— Что находится в фокусе внимания АМКУ в части усовершенствования нормативного регулирования?

— За последние два года произошли кардинальные изменения в сфере законодательства о защите экономической конкуренции, и имеются все предпосылки ожидать, что это еще не предел. Мы регулярно получаем новости из Комитета об изменениях законодательства и сами готовим дайджесты для клиентов: меняется контроль за концентрациями, согласованными действиями, появляются новые пласты законодательства в сфере государственной помощи. В ближайшее время ожидаются изменения законодательства, направленные на усовершенствование правил рассмотрения дел с участием Антимонопольного комитета — сейчас процессуальные вопросы регулируются достаточно устаревшими Временными правилами.

Не так давно был завершен большой спектр работ, связанных с изменениями законодательства в сфере концентраций. Практически 15 лет здесь ничего не менялось — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сейчас же мы имеем новые пороги, новое положение о концентрации и новый документ об оценке горизонтальных слияний. В настоящее время активно нарабатывается практика. Конечно, не все идет гладко, есть обоснованные претензии, например, к трактованию Комитетом закона в отношении применения упрощенной процедуры рассмотрения заявлений на концентрацию. Порой для обоснования применения сокращенной процедуры сторонам нужно подготовить и подать в Комитет информации больше, чем того требует даже стандартная процедура. Такое положение дел часто искажает саму суть сокращенной процедуры.

— Слышит ли АМКУ комментарии бизнеса и юрсоветников, готов ли идти навстречу?

— Я не помню, чтобы когда-либо ранее коммуникации в части открытости и доступа к decision makers находились на столь высоком уровне. Как только появляется проект какого-либо нормативного акта, Комитет его публикует и приглашает все заинтересованные стороны прокомментировать его положения. Мы, в частности, принимали активное участие в комментировании проекта Положения о концентрации, рекомендаций об оценке горизонтальных слияний, а также имели отношение к разрабатываемым Комитетом критериям оценки государственной помощи в различных отраслях экономики.

Все, кто заинтересован, могут подключиться к работе над законодательными инициативами и активно участвовать в процессе.

— Какие новшества готовит Комитет, что обсуждается с бизнесом и профессиональным сообществом?

— Недавно АМКУ обнародовал проект Типовых требований к вертикальным согласованным действиям. Мы активно комментировали его положения и даже провели мероприятие для наших клиентов (семинар «Новые требования АМКУ к дистрибуции и практические советы по их соблюдению» — ред.), в ходе которого смогли получить комментарии от разработчиков документа и увидеть реакцию бизнеса. Тема достаточно актуальная, мы ожидаем, что объем работ в этой части будет расти. Уже сейчас ряд компаний в таких сферах, как FMCG, ритейл, фармацевтика, активизировались и хотят понимать, как Комитет будет оценивать ту или иную ситуацию, что будет разрешено, а что нет.

Представители АМКУ заявляли, что основные принципы, отображенные в проекте Типовых требований, уже сегодня применяются Комитетом де-факто, то есть правоприменительная практика несколько опережает развитие законодательства, и, на мой взгляд, это безусловно плюс.

— Насколько интересна юрфирмам сфера предоставления госпомощи как направление практики?

— Со 2 августа 2017 года на Украине заработала система госпомощи. Закон предусматривает, что любая помощь от государства либо поддержка в любом ее виде, превышающая определенный финансовый порог, должна быть согласована с Антимонопольным комитетом Украины на предмет ее допустимости и отсутствия вреда для конкуренции. Здесь ожидается определенный объем работ, который, по нашим оценкам, изначально не будет большим, но по мере ознакомления госорганов и бизнеса с законом станет возрастать. Пока что у меня складывается впечатление, что не все заинтересованные субъекты понимают, в чем суть вопроса и что именно изменилось со 2 августа, когда новый закон вступил в силу. В этой связи АМКУ проводит различные мероприятия, разъясняет, какой эффект новое законодательство окажет на деятельность госорганов и бизнеса.

— Какой спектр услуг в контексте госпомощи будут оказывать юрфирмы, в частности ваша?

— Практики пока не очень много, но потенциальный спектр очень широкий: начиная от определения того, соответствует ли государственная поддержка субъектов хозяйствования в форме субсидий, дотаций, налоговых льгот, гарантий по кредитам критериям государственной помощи и влечет ли необходимость получения соответствующего согласования и вплоть до обжалования решений о возврате госпомощи. Понятно, что все эти вопросы не появятся в одночасье, а будут возникать со временем, но перспективы могут быть хорошими.

— Предприятия каких отраслей экономики выступают в качестве основных реципиентов госпомощи?

— Традиционно наибольшее количество поддержки от государства в различных ее видах приходится на энергетику, угольную промышленность, авиастроение и судостроение.

— В ЕС государства активно поддерживают агробизнес. Актуально ли это для нас?

— Агробизнес — это в принципе актуальная отрасль для всех направлений практик. На данном этапе пока нет ре­естра госпомощи, поэтому сложно оценить реальный объем поддержки, оказываемой аграриям. Хотя в сфере сельхозпроизводства и имеются определенные нюансы с госпомощью, уверен, что и в агросекторе есть правоотношения, на которые будет распространяться действие нового закона.

— Мы говорили о новациях АМКУ, а что, возможно, пока не охвачено его вниманием?

— Например, в ЕС, как и во всем мире, сейчас актуальна тема больших данных. Недавно я принимал участие в конференции, организованной IBA, во Флоренции, на которой обсуждалиcь актуальные темы в сфере антимонопольного права. И одна из основных — это big data. Там всерьез озадачены ролью больших данных в конкуренции, например, можно и уместно ли использовать инструменты антимонопольного права для защиты личных данных. При слияниях учитывается то, как субъекты хозяйствования получают доступ к большим объемам информации и как это может повлиять на конкуренцию. Аналогичный вопрос Еврокомиссия анализировала и в сделке Microsoft-LinkedIn. В Европе на это обращают больше внимания, чем у нас, и ведут активные дискуссии на данную тему.

— А если ли какие-то конкретные регуляторные наработки?

— Дискуссия ведется на основе конкретных кейсов. К примеру, в концентрациях, кроме упомянутой сделки Microsoft-LinkedIn, можно отметить сделку Facebook/WhatsApp, где оценке подвергались вопросы использования данных WhatsApp для онлайн-рекламы. Если речь идет о высокотехнологических компаниях или компаниях, связанных с предоставлением информационных услуг, социальных и профессиональных сетях, то вполне серьезно оцениваются риски, касающиеся получения доступа к огромным объемам информации, к личным сведениям о потребителях, анализируется, как это скажется на положении других участников рынка и на уровне конкуренции в целом. Как представляется, украинская практика рано или поздно также задастся этими вопросами. Мир становится все более технологичным, на рынок труда выходит поколение, которое родилось уже с Интернетом. Это визуалы, они уже не озадачивают себя поиском контента в Google, они ищут, просматривая YouTube, и работают с видео, а не с текстом. Поэтому вопросы IT, Интернета, электронной коммерции будут занимать все большую долю в деятельности и украинского антимонопольного ведомства.

— Как вы в целом оцениваете уровень конкуренции на украинском юррынке в практике конкурентного права?

— Даже тот факт, что украинская делегация оказалась одной из самых многочисленных на конференции во Флоренции, свидетельствует о высоком уровне конкуренции на нашем рынке. В какой-то мере это связано с сокращением сегмента концентраций с иностранным элементом (вследствие международных M&A-трансакций). Ввиду повышения пороговых показателей работы в этом сегменте услуг становится меньше, и, соответственно, конкуренция усиливается. На мой взгляд, хотя, может, это не совсем так, первыми такую тенденцию ощутили юрфирмы, ориентированные на потоковое сопровождение разрешительных процедур с иностранным элементом, а также зависящие от альянсов с иностранными юридическими фирмами по данному направлению работ. Думаю, конкуренция за оставшиеся объемы в этом сегменте рынка будет только увеличиваться, а вопрос, чем занять освободившиеся от такой работы части команд, — все больше актуализироваться.

— Какие инструменты конкурентной борьбы при этом используются?

— Прежде всего юрфирмы конкурируют по качеству, стоимости, репрезентативному опыту, гибкости в работе с клиентами, новым нестандартным механизмам, которые они могут предложить для достижения цели, и, безусловно, по составу команд. Антимонопольное право — это не тот случай, когда и один в поле воин. Если говорить не банально, то борьба за клиента — процесс творческий, его можно сравнить с алхимией. Очень многое должно сработать для того, чтобы в результате получилась правильная реакция.

(Беседовал Алексей НАСАДЮК,

«Юридическая практика»)