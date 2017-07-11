Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»

Документы и аналитика

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Документы и аналитика)

Как узнать все?

 

Согласно статье 87 УПК Украины, недопустимыми являются доказательства, собранные в результате совершения процессуальных действий, требующих предварительного разрешения суда, без такого разрешения или с нарушением его существенных условий.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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№ 27 (1019) от 11/07/17 Текущий номер

Международная торговля

№ 27 (1019)
Государство и юристы

Полезная модель

Документы и аналитика

Обменный трюк

Судебная практика

ЖЭК-воробей

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Архив голосованийVox Populi

Изменения в Правила адвокатской этики в части использования сети Интернет:

дисциплинируют «нерадивых» адвокатов;

уже повлияли на поведение адвокатов в социальных сетях, существенно снизив некорректные высказывания в адрес коллег;

ничего не изменят. Как высказывались некорректно, так и будут высказываться;

надеюсь, что все же позволят привлекать к дисциплинарной ответственности за агрессивные высказывания как в адрес коллег, так и по тем или иным профессиональным вопросам.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

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IV Налоговый форум Ассоциации юристов Украины

ФОРУМ ААУ «ФОРМУЛА УСПЕХА: СТАНДАРТЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

СТАРТОВАЛ ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС DLA PIPER ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 2017 ГОДА

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