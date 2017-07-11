Международная торговля

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Документы и аналитика

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Документы и аналитика)

Обменный трюк

При спасении вкладчиками своих сбережений путем обмена их на недвижимость, принадлежащую банку, следует учитывать ряд особенностей

Юрий Литвиненко

Специально для «Юридической практики»



Сложности с получением вклада — первый признак гибели банка. Нередко вкладчики пытаются спасти свои сбережения, обменивая их на недвижимость (активы), принадлежащую банку. Но даже если вы успели заключить договор купли-продажи квартиры (помещения, другого актива) до введения временной администрации, то далеко не факт, что вклад спасен. И вот почему.

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