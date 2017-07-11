Международная торговля

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Документы и аналитика

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Документы и аналитика)

Приказной фон

Почему процедура приказного производства может стать эффективным инструментом защиты прав субъектов хозяйственной деятельности, особенно представителей малого и среднего бизнеса

Татьяна Суярко

Специально для «Юридической практики»



Законопроект № 6232 «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты», внесенный в Верховный Совет Украины Президентом Украины, предусматривает внедрение в хозяйственный процесс процедуры рассмотрения требований о взыскании неоспариваемой денежной задолженности по письменным договорам в порядке приказного производства.

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