Международная торговля

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Приказной фон
Почему процедура приказного производства может стать эффективным инструментом защиты прав субъектов хозяйственной деятельности, особенно представителей малого и среднего бизнеса
Законопроект № 6232 «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты», внесенный в Верховный Совет Украины Президентом Украины, предусматривает внедрение в хозяйственный процесс процедуры рассмотрения требований о взыскании неоспариваемой денежной задолженности по письменным договорам в порядке приказного производства.
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