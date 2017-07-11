Международная торговля

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Судебная практика

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Судебная практика)

В каких случаях течение исковой давности не прерывается предъявлением иска в суд

Течение исковой давности путем предъявления иска может прерываться в случае обращения истца в суд, в том числе и направления искового заявления по почте, осуществленного с соблюдением требований процессуального законодательства. Если суд в принятии искового заявления отказал или его вернул, то течение исковой давности не прерывается. Не прерывает течение такого срока и подача иска с несоблюдением правил подсудности, а также с другим предметом спора и другими материально-правовыми основаниями

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