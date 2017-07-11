Международная торговля

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Судебная практика

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Судебная практика)

ЖЭК-воробей

Киевэнерго не может взыскивать с ЖЭКов задолженность за энергоносители после 2014 года, если они не являются балансодержателями коммунального имущества

Ирина Гончар

«Юридическая практика»



Перманентное изменение правовых норм, регулирующих правоотношения в сфере предоставления коммунальных услуг, вызывает все новые споры, ставить точку в которых приходится наивысшей судебной инстанции. С одной стороны, правило о том, что договоры должны выполняться, никто не отменял, и если в свое время ЖЭК заключил договор с поставщиком тепловой энергии, по которому взял на себя обязательство оплачивать потребленную теплоэнергию в жилых и нежилых помещениях, находящихся на его балансе, то он должен платить. Однако если ЖЭК не является конечным потребителем таких услуг или теплопоставляющей организацией, то и спрос с него никакой, поскольку с 2014 года поставщики теплоэнергии обязаны оказывать свои услуги по прямым договорам с конечными потребителями.

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