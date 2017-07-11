Международная торговля

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Судебная практика

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Судебная практика)

Дело «Новуса» по иску к АМКУ направлено на новое рассмотрение

Суды предыдущих инстанций надлежащим образом не проверили обстоятельства, свидетельствующие о неформализованных договоренностях и контактах между ООО «АСНильсен Юкрейн» и торговыми сетями (в частности, ООО «Новус Украина»), которые были положены в основу решения Антимонопольного комитета Украины по так называемому делу ритейлеров от 29 апреля 2015 года. Кроме того, суды надлежащим образом не исследовали обстоятельства сотрудничества посредством электронной переписки, основные темы контактов, информацию о предоставлении «АСНильсен Юкрейн» консультационно-информационных услуг торговым сетям, в частности «Новус Украина». К таким заключениям пришел ВХСУ по делу по иску «Новус Украина» к АМКУ о признании частично недействительным решения от 29 апреля 2015 года. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, апелляционный суд иск удовлетворил. ВХСУ отменил решения судов, а дело передал на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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