Международная торговля

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Судебная практика

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Судебная практика)

Суд отказал в отмене решения о блокировке российских ресурсов

Запрет провайдерам предоставлять услуги по доступу к определенным ресурсам (источникам) не должен отождествляться с ограничением права на информацию, предусматривающего возможность свободного получения, использования, распространения, хранения и защиты информации, необходимой для реализации своих прав. Оспариваемый указ не ограничивает истца в выборе форм и источников получения информации. Отдельные препятствия, которые могут возникнуть в процессе использования ресурсов сервисов мail.ru и социально-ориентированных ресурсов «Вконтакте» и «Одноклассники» не ограничивают права граждан на использование этих ресурсов, а вызваны исключительно необходимостью создания негативных последствий для лиц, относительно которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). К такому выводу пришел Высший административный суд Украины, рассматривая иск гр-на А. к Президенту Украины о признании противоправными и недействительными некоторых подпунктов приложения к решению СНБО Украины, введенного в действие Указом Президента Украины от 15 мая 2017 года. ВАСУ отказал в удовлетворении иска.

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