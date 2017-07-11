Международная торговля

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Судебная практика

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Судебная практика)

Уйти от обратного

Приговор не может быть пересмотрен ВСУ на основании неодинакового применения процессуальных норм, поскольку они не имеют обратной силы

Ирина Гончар

«Юридическая практика»



По общему правилу процессуального законодательства суды применяют закон, действующий на момент рассмотрения дела или совершения определенного процессуального действия. Эта норма вполне применима и к уголовному производству. Буквально она понимается так: если сегодня существует некое процессуальное право, то оно может быть реализовано лицом. Однако Верховный Суд Украины (ВСУ) несколько иначе понимает правила действия процессуального закона во времени, придерживаясь позиции, что если в момент вынесения приговора или другого решения по уголовному делу существовали одни правила, то после их изменения уголовное дело не может быть пересмотрено. Даже если поправки улучшают положение подсудимых.

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