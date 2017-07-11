Международная торговля

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Судебная практика

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Судебная практика)

Третейский не лишний

Долги по потребительским кредитам с поручителей можно взыскивать в третейских судах

Анатолий Гвоздецкий

«Юридическая практика»



Лишение в 2011 году банков механизма решения споров, возникающих из договоров потребительского кредита посредством третейских судов, вызвало волну негодования как самих банков, так и третейских судов: первые были лишены удобного для них механизма, а у вторых «забрали» весомую долю споров. Напомним, что Законом Украины № 2983-VI от 3 февраля 2011 года дополнена часть 1 статьи 6 Закона Украины «О третейских судах» пунктом 14, согласно которому третейским судам не подведомственны дела по спорам о защите прав потребителей, в том числе потребителей услуг банка (кредитного союза), а решением Конституционного Суда Украины от 10 ноября 2011 года № 15-рп/2011 признано, что действие Закона Украины «О защите прав потребителей» распространяется и на правоотношения между кредитодателем и заемщиком (потребителем по договору о предоставлении потребительского кредита), возникающие как во время заключения, так и в ходе выполнения такого договора. Спустя определенное время и банки, и третейские суды смирились со сложившейся ситуацией с оглядкой на законодательные изменения и практику национальных судов, которые отменяли решения третейских судов в таких спорах ввиду их неподведомственности третейским судам.

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