Международная торговля

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В фокусе: адвокатура

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (В фокусе: адвокатура)

О соотношении норм законов

Банки сталкиваются c новыми схемами должников, направленными на выведение имущества из-под ипотеки.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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