Международная торговля

В фокусе: адвокатура
Этичный запрос
Правила адвокатской этики адаптированы к международным нормам, в том числе к стандартам Международной ассоциации адвокатов
«Закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» предусматривает соблюдение Правил адвокатской этики как одну из основных профессиональных обязанностей адвоката», — говорится в преамбуле к Правилам адвокатской этики (Правила).
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