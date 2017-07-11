Международная торговля

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В фокусе: адвокатура

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (В фокусе: адвокатура)

Этичный запрос

Правила адвокатской этики адаптированы к международным нормам, в том числе к стандартам Международной ассоциации адвокатов

Светлана Тарасова

«Юридическая практика»



«Закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» предусматривает соблюдение Правил адвокатской этики как одну из основных профессиональных обязанностей адвоката», — говорится в преамбуле к Правилам адвокатской этики (Правила).

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