Международная торговля

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Государство и юристы

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Государство и юристы)

Акцизный спор

Планируется внедрить электронную акцизную марку для алкоголя и табака, но принесет ли это пользу – вопрос спорный

Юлия Шешуряк

«Юридическая практика»



На рынке алкогольной и табачной продукции готовятся к серьезным изменениям — введению электронной акцизной марки на алкоголь и табак. Правительством подготовлены и уже внесены в парламент соответствующие законодательные изменения. Ожидается, что новая система улучшит контроль за оборотом подакцизных товаров, упростит ведение бизнеса, минимизирует влияние человеческого фактора на администрирование акцизного налога, а также обеспечит уменьшение объемов незаконного оборота алкоголя и сигарет. Кроме того, в парламенте зарегистрирован и депутатский законопроект, который концептуально отличается от правительственного. Однако представители бизнеса скептически относятся к таким инициативам и сомневаются в эффективности электронной акцизной марки.

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