Международная торговля

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Государство и юристы

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Государство и юристы)

Полезная модель

Вводится новая модель рынка электроэнергии Украины, призванная развивать конкуренцию и стимулировать инвестирование

Юлия Шешуряк

«Юридическая практика»



Отечественный электроэнергетический рынок ожидает роста конкуренции и инвестиций — на реализацию этих целей направлен революционный Закон Украины «О рынке электрической энергии» (Закон), который вступил в силу в середине июня с.г. Новая модель рынка базируется на европейских правилах, документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета Европейского Союза. Но реформировать и развивать энергетическую отрасль будет весьма непросто.

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