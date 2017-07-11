Международная торговля

Сегодня 25 июля 2017 года, 11:59

Государство и юристы

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Государство и юристы)

Пробел возможностей

Гоструда пытается заполнить пробел в регулировании, мешающий осуществлять контроль за охраной труда

Виталий Дудин

«Юридическая практика»



Подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС возложило на Украину обязательства по повышению уровня охраны труда. В данный момент документ, регламентирующий проведение проверок в сфере охраны труда и промышленной безопасности, отменен правительством, но не из-за того, что он в недостаточной мере защищает права и интересы работников. Причиной отмены является его противоречие нормам Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» (Закон о надзоре за хоздеятельностью). 10 марта с.г. Кабинет Министров Украины распорядился отменить Положение об организации и осуществлении государственного горного надзора, государственного надзора (контроля) в сфере промышленной безопасности и охраны труда в системе Госгорпромнадзора Украины, утвержденное в 2011 году Министерством чрезвычайных ситуаций (Положение 2011 года). Новый акт пока не утвержден, а тем временем на производстве происходят несчастные случаи. В настоящий момент для общественного обсуждения обнародован проект приказа Минсоцполитики об утверждении Положения об организации и осуществлении государственного горного надзора, государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства в сфере промышленной безопасности, охраны и гигиены труда в системе Государственной службы Украины по вопросам труда и унифицированной формы акта, составляемого по результатам проверки субъекта хозяйствования (проект). Что предусматривает предлагаемый проект и насколько он гармонизирован с Законом о надзоре за хоздеятельностью?

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.