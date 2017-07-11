Международная торговля

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Частная практика

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Частная практика)

Integrites запускает German Desk для работы с немецкими компаниями в Среднеазиатском регионе

Международная юридическая фирма Integrites открывает новое направление German Desk в Казахстане, в рамках которого будет обслуживать компании с немецким капиталом, преимущественно в Среднеазиатском регионе. Главный офис German Desk будет размещен в Алматы.

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