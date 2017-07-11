Тема номера: Международная торговля
Пункт спора
Последние изменения регламентов GAFTA и FOSFA создают условия для существенного облегчения возможности разрешить спор посредством обращения в арбитражные институции
В настоящее время функционируют множество торговых ассоциаций, которые являются важнейшими субъектами в сфере содействия благоприятному развитию международной торговли сырьевыми товарами. Торговые ассоциации представляют собой бизнес-площадки, выступающие важнейшим инструментарием для обмена опытом посредством проведения различных конференций и семинаров.
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