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Тема номера: Международная торговля

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Тема номера: Международная торговля)

Пункт спора

Последние изменения регламентов GAFTA и FOSFA создают условия для существенного облегчения возможности разрешить спор посредством обращения в арбитражные институции

Олег Горбачев

Специально для «Юридической практики»



В настоящее время функционируют множество торговых ассоциаций, которые являются важнейшими субъектами в сфере содействия благоприятному развитию международной торговли сырьевыми товарами. Торговые ассоциации представляют собой бизнес-площадки, выступающие важнейшим инструментарием для обмена опытом посредством проведения различных конференций и семинаров.

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