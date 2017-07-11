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Тема номера: Международная торговля

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Тема номера: Международная торговля)

Торгкомитет

В Женеве состоялась 17-я ежегодная конференция по праву ВТО, посвященная проблемным вопросам и современным тенденциям международной торговли

Наталья Исаханова ,

Олеся Кривецкая

Специально для «Юридической практики»



9–10 июня с.г. в Женеве прошла 17-я ежегодная конференция по праву Всемирной торговой организации (ВТО), организованная совместно Центром права Джорджтаунского университета (США) и Женевским институтом международных отношений и развития.

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