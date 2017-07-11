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Тема номера: Международная торговля

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Тема номера: Международная торговля)

Поставки сделаны

Условия поставки FOB и CIF имеют более глубокую историю применения, чем правила «Инкотермс»

Игорь Реутов

Специально для «Юридической практики»



Во многих внешнеэкономических договорах, включая договоры о международной купле-продаже товаров, стороны делают отсылку к английскому праву. Принимая во внимание тот факт, что Великобритания многие столетия находилась в авангарде международной торговли, отсылка к английскому праву справедлива. А учитывая ведущую роль Великобритании в наши дни, можно утверждать, что такая отсылка остается по-прежнему актуальной.

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