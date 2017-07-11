Международная торговля

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Отрасли практики

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Отрасли практики)

С незавидным постоянством

Несмотря на то что деятельность представительства не облагается налогом, органы ГФС зачастую не углубляются в подробности и отождествляют его с постоянным представительством

Геннадий Дорошенко

Специально для «Юридической практики»



Все чаще иностранные компании обращают внимание на Украину как на страну с перспективной бизнес-средой, в которой они смогут нарастить активы и увеличить прибыль. И после определения сферы деятельности перед инвестором возникает вопрос выбора ее правовой формы. Если учитывать действующее законодательство Украины и ратифицированные международно-правовые соглашения, то все вроде бы понятно. Но на практике у контролирующих органов все же возникают вопросы к иностранным субъектам хозяйствования.

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