Международная торговля

Отрасли практики
С незавидным постоянством
Несмотря на то что деятельность представительства не облагается налогом, органы ГФС зачастую не углубляются в подробности и отождествляют его с постоянным представительством
Все чаще иностранные компании обращают внимание на Украину как на страну с перспективной бизнес-средой, в которой они смогут нарастить активы и увеличить прибыль. И после определения сферы деятельности перед инвестором возникает вопрос выбора ее правовой формы. Если учитывать действующее законодательство Украины и ратифицированные международно-правовые соглашения, то все вроде бы понятно. Но на практике у контролирующих органов все же возникают вопросы к иностранным субъектам хозяйствования.
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