Международная торговля

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Отрасли практики

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Отрасли практики)

Терпение и труд

Потерпевший в уголовном процессе наделен рядом процессуальных прав, благодаря которым он вместе со своим представителем может активно защищать свои интересы

Евгений Грушовец

Специально для «Юридической практики»



Согласно общепринятым нормам, защитой прав потерпевшего в уголовном производстве должен заниматься огромный государственный аппарат, который имеет большое количество механизмов и рычагов влияния: прокурор со следователем. Именно на этот, иногда достаточно феерический, дуэт государством возложена обязанность установить причины совершения правонарушения, виновных в его совершении и принять меры по привлечению виновных к ответственности.

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