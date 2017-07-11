Международная торговля

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Отрасли практики

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Отрасли практики)

Так поддержать

Арбитражное сообщество давно ожидает законодательных изменений, которые дадут украинским судам возможность принимать обеспечительные меры в поддержку арбитража

Сергей Уваров

Специально для «Юридической практики»



Обеспечительные меры в поддержку международного арбитража — эта тема уже несколько лет является для украинских юристов-арбитражников одной из излюбленных. В первую очередь это связано с тем, что поддержка арбитражей со стороны государственных судов — важнейший и весьма распространенный институт в абсолютном большинстве юрисдикций и уж точно во всех претендующих на звание «проарбитражных».

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