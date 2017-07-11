Международная торговля

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Отрасли практики

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Отрасли практики)

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Некоторые ограничительные положения Налогового кодекса Украины вступают в противоречие с обязательствами Украины по соглашениям об избежании двойного налогообложения

Василий Мищенко

Специально для «Юридической практики»



Сегодня большинство соглашений об избежании двойного налогообложения (в том числе заключенных Украиной) содержат так называемое положение о недискриминации, которое в своем типичном виде закреплено в статье 24 Модельной налоговой конвенции ОЭСР об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и Типовой конвенции ООН об избежании двойного налогообложения в отношениях между развитыми и развивающимися странами. Эта норма устанавливает обязательство одного договаривающегося государства при сопоставимых обстоятельствах предоставлять не менее благоприятные условия налогообложения для национальных лиц другого государства; лиц без гражданства, резидентов такого государства; постоянных представительств резидентов другого государства; предприятий, подконтрольных резидентам другого государства.

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