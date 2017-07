Международная торговля

Сегодня 25 июля 2017 года, 11:59

Частная практика

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Частная практика)

Игорь Свечкарь и Алексей Пустовит признаны лидерами в сфере антимонопольного права согласно Who’s Who Legal Competition 2017

Партнеры ЮФ Asters Игорь Свечкарь и Алексей Пустовит вошли в число лучших в мире экспертов по антимонопольному праву согласно Who’s Who Legal Competition 2017 Future Leaders, первого рейтинга от издательства Who’s Who Legal, который включает юристов и экономистов, признанных своими коллегами восходящими звездами мирового сообщества специалистов по конкурентному праву. Исследование Who’s Who определило 372 партнера более чем из 200 фирм из 45 стран, которые являются ведущими специалистами в области антимонопольного права. Номинанты рейтинга были выбраны на основе всестороннего независимого опроса корпоративных юрисконсультов и представителей юридических фирм по всему миру.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.