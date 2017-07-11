Международная торговля

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Частная практика

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Частная практика)

МПЦ EUCON отстоял правомерность позиции международной нефтетрейдинговой компании

Юристы Международного правового центра EUCON отстояли правомерность позиции международной нефтетрейдинговой компании ООО «Восток» относительно того, что реализация топлива потребителю с помощью выданных третьим лицом талонов и топливных карт со скидкой не является операцией, направленной на занижение налоговых обязательств. Киевский апелляционный административный суд отменил налоговые уведомления-решения, вынесенные ООО «Восток» Офисом крупных плательщиков налогов ГФС о доначислении денежных обязательств по акцизному налогу в общей сумме 5,8 млн грн. Сопровождение дела в судах осуществлял адвокат Владимир Бевза под руководством управляющего партнера Ярослава Романчука.

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