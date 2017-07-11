Международная торговля

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Частная практика

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Частная практика)

Interlegal вернул безосновательно зачтенную сумму по форвардному контракту на условиях CIF

Команда Interlegal в составе партнера Натальи Мирошниченко и юриста Алены Пташенчук представила интересы иностранной компании-трейдера в споре, связанном с оплатой демереджа. Контракты на закупку агропродукции были заключены на условиях CIF, один из портов Египта. Оплата была согласована в основном на условиях CAD. В ходе выполнения поставок были допущены задержки выгрузки и простой ряда судов. Между сторонами возник спор, связанный с оплатой демереджа. Покупатель — клиент Interlegal — признал сумму частично, в большей части заявленного демереджа продавцу было отказано. Но продавец осуществил взаимозачет спорной части начисленных сумм демереджа с суммой предоплаты по форвардному контракту. Специалисты Interlegal предъявили мотивированные претензии по трем контрактам с требованиями возврата зачтенных сумм по форвардному контракту. Также инициированы несколько арбитражных процессов в GAFTA. В итоге спор был урегулирован путем заключения мирового соглашения.

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