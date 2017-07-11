Международная торговля

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Новый законопроект о мобилизационной подготовке и мобилизации кодифицирует понятийный аппарат и уточняет полномочия госорганов в оборонной сфере

Кристина Пошелюжная

«Юридическая практика»



«Несовершенство законодательства в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации негативно повлияло на состояние готовности государства к обороне», — утверждает Министерство обороны Украины и разрабатывает новый законопроект «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Кабинет Министров Украины вносит соответствующий документ (№ 6564) в парламент 8 июня 2017 года. Не приложив к проекту сравнительной таблицы, авторы усложнили процесс анализа документа, но не сделали его невозможным.

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