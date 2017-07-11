Международная торговля

Самое важное
Шоковое достояние
Насколько эффективной оказалась шоковая антикоррупционная терапия, проводимая в нашем государстве в последний год?
Тотальное поражение коррупционным вирусом практически всех органов власти — такой неутешительный диагноз Украине поставлен уже давно, и только европейские устремления нашего государства подвигли отечественных законодателей на поиски панацеи от этого хронического недуга. Причем для многих антикоррупционные лекарственные и профилактические средства стали настоящей шоковой терапией. Насколько эффективными оказались такие радикальные методы лечения, позволили ли они остановить коррупционную эпидемию в нашей стране — ответы на эти вопросы отечественные экспертные умы искали в рамках традиционного ежегодного «консилиума» — парламентских слушаний «Состояние реализации основ антикоррупционной политики на Украине».
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