Международная торговля

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№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Самое важное)

Шоковое достояние

Насколько эффективной оказалась шоковая антикоррупционная терапия, проводимая в нашем государстве в последний год?

Ольга Кириенко

«Юридическая практика»



Тотальное поражение коррупционным вирусом практически всех органов власти — такой неутешительный диагноз Украине поставлен уже давно, и только европейские устремления нашего государства подвигли отечественных законодателей на поиски панацеи от этого хронического недуга. Причем для многих антикоррупционные лекарственные и профилактические средства стали настоящей шоковой терапией. Насколько эффективными оказались такие радикальные методы лечения, позволили ли они остановить коррупционную эпидемию в нашей стране — ответы на эти вопросы отечественные экспертные умы искали в рамках традиционного ежегодного «консилиума» — парламентских слушаний «Состояние реализации основ антикоррупционной политики на Украине».

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