Международная торговля

Сегодня 25 июля 2017 года, 11:59

Самое важное

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Самое важное)

Тройная ставка

«Реформирование сферы правосудия не может ограничиваться только реформой судебной системы, поскольку в процессе отправления правосудия принимают активное участие адвокаты и прокуроры», — подчеркивает профессор КНУ им. Тараса Шевченко Наталия Кузнецова

«Нынешняя судебная реформа не только декларирует изменения, но и последовательно претворяет их в жизнь» — Наталия Кузнецова

О ключевых задачах и вызовах судебной реформы, включая реформирование смежных правовых институтов, о конкурсе в Верховный Суд и пределах общественного контроля при его проведении «Юридической практике» рассказала Наталия Кузнецова, профессор КНУ им.Тараса Шевченко, академик Национальной академии правовых наук Украины, член Совета по вопросам судебной реформы.

— Наталия Семеновна, на V Международном судебно-правовом форуме 14–15 июня с.г. широко обсуждался вопрос о том, какие требования сегодня предъявляются к судье. Каким же, по вашему мнению, должен быть служитель Фемиды?

— Если говорить о нормативных требованиях, то они четко определены и в Конституции Украины, и в Законе Украины «О судоустройстве и статусе судей», но я бы ответила несколько в иной плоскости. Сегодня общество хочет видеть в служителях Фемиды профессионалов высокого уровня и глубоко порядочных людей, ведь в Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод каждому человеку гарантируется право на справедливый суд, то есть на справедливое и публичное рассмотрение его дела независимым и беспристрастным судом. Конечно, чтобы судебное разбирательство каждого дела — уголовного, гражданского, административного — проходило на соответствующем уровне, судья должен обладать не только необходимыми знаниями и навыками, но и обеспечить реализацию принципа верховенства права.

— Как вы оцениваете состояние реформирования судебной системы в данный момент?

— Если оглянуться назад, обратиться к недавней истории, то увидим неоднократные попытки реформирования судебной системы. Однако они были недостаточно системными, часто носили половинчатый характер и, самое главное, не доводились до результативного завершения.

Нынешняя судебная реформа носит иной характер: она не только декларирует фундаментальные изменения, но и последовательно приводит их в жизнь. Прежде всего это изменения в Конституции Украины. Не буду подробно останавливаться на их характеристике, но на их основе и для их реализации были приняты Законы Украины «О судоустройстве и статусе судей», «О Высшем совете правосудия», разработан проект Закона Украины «О Конституционном Суде», подготовлены масштабные изменения ко всем процессуальным кодексам (20 июня законопроект № 6232 был принят в первом чтении — прим.ред.). Сейчас Совет по вопросам судебной реформы работает над реформированием смежных институтов. И, наконец, завершается конкурсный отбор в реформируемый Верховный Суд.

— Следующий вопрос как раз и касается конкурса в Верховный Суд. Как вы оцениваете процедуру отбора в Верховный Суд?

— Это очень непростой вопрос. Можно на него ответить достаточно кратко: не только в нашей стране, но и в странах ближнего зарубежья ничего подобного ранее не было.

Вполне очевидно, что назрела потребность по-иному подойти к отбору кандидатов в высший судебный орган страны. Можно не соглашаться с отдельными деталями, но в целом это очень смелая идея — предоставить действующим судьям, судьям в отставке, адвокатам, представителям юридической науки возможность принять участие в конкурсе и на его основе занять место судьи нового Верховного Суда.

От себя могу добавить, что уважаю тех, кто выразил желание принять участие в этом сложном и длительном конкурсе.

— Как вы думаете, почему относительно небольшое количество представителей науки продолжают участие в конкурсе?

— Процедуры отбора являются достаточно структурированными, наибольший отсев произошел на этапе подготовки решения по судебному делу. Очевидно, что в этой части были определенные преимущества у практиков-судей и адвокатов.

Вместе с тем мы, преподаватели вузов, для себя сделали соответствующие выводы и уже работаем над тем, чтобы повысить в учебном процессе уровень практической подготовки студентов по написанию судебных решений. Активно изучаем позитивный зарубежный опыт. Что касается оценки тех ученых, которые не прошли какой-либо из этапов конкурса, то это вовсе не означает, что у них нет достаточной квалификации; причины неудачи могут быть разными, в том числе это относится и к методике подготовки конкурсных заданий.

— Удалось ли в полной мере реализовать идею общественного контроля в процессе проведения конкурса?

— В процессе обсуждения проекта Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» вопрос об участии общественности в конкурсном отборе горячо дискутировался, участвовали в этой дискуссии и иностранные эксперты. В результате в Законе о судоустройстве появилась статья 87. Безусловно, события 2013–2014 годов показали, что гражданское общество не может и не должно стоять в стороне от этого процесса. Вместе с тем в статье 87 достаточно четко определены как цели этого участия, так и полномочия представителей Общественного совета добропорядочности (ОСД). Члены ОСД должны содействовать Высшей квалификационной комиссии судей в отборе наиболее достойных кандидатов, обеспечивая проверенную информацию о профессиональной этике и добропорядочности кандидатов, но при этом не касаясь вопросов профессиональной квалификации, так как это относится к компетенции ВККС.

Не стоит забывать, что ВККС — также представительский орган, представляющий интересы различных лиц, в том числе и участников судебного процесса: судей, адвокатов, прокуроров, ученых, парламентариев, представителей исполнительной власти.

К сожалению, в нашем государстве процесс институализации гражданского общества находится еще на самом начальном этапе. Формирование Общественного совета добропорядочности проходило без достаточно широкого обсуждения как самих кандидатур, так и организаций, их делегировавших. серьезные претензии у экспертов есть и к Регламенту ОСД.

Полагаю, что опыт работы ОСД, как и в целом опыт конкурсного отбора, должен стать объектом скрупулезного анализа и для юридической общественности, и для представителей гражданского общества.

— Вы упомянули о необходимости реформирования смежных институтов. В чем оно будет заключаться?

— Реформирование сферы правосудия, а именно такая задача стоит сегодня, не может ограничиваться только реформой судебной системы, поскольку в процессе отправления правосудия принимают активное участие адвокаты и прокуроры. Актуальность реформирования адвокатуры и прокуратуры вполне очевидна, поскольку их институциональные функции сейчас значительно изменены, что нашло отражение в обновленном разделе Конституции Украины. Все эти изменения обусловлены одной задачей — повысить качество правосудия в нашей стране и вернуть гражданам уверенность в том, что в суде их права и интересы будут надежно защищены.

По моему глубокому убеждению, реформирование адвокатуры и прокуратуры — задача не менее важная и ответственная, чем реформа самого суда.

— В контексте судебной реформы рассматривается и вопрос реформирования юридического образования. В чем причина?

— Я уже говорила, что нынешняя судебная реформа является системной по своему характеру. Очень важно ничего «не пропустить». Когда мы говорим о качественном правосудии, то, безусловно, надо начинать с базового образования — фундамента, который формирует профессионала-юриста: судью, адвоката, прокурора.

Как преподаватель юридического факультета с тридцатилетним стажем могу сказать, что наше юридическое образование страдает множеством, к сожалению, уже хронических болезней, которые необходимо лечить…

В этом процессе должны принимать участие и Министерство образования и науки, и Министерство юстиции, другие юридические ведомства, практикующие юристы, профессиональные юридические организации, то есть все юридическое сообщество.

Очень надеюсь, что общими усилиями мы ответим на вызовы времени, которые связаны с проведением судебной реформы.

(Беседовал Алексей НАСАДЮК,

«Юридическая практика»)