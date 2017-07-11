Международная торговля

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Частная практика

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Частная практика)

Тренд-менеджеры

«Наша цель — стать трендсеттерами юридического бизнеса», — Владимир Воробьев и Артем Атепалихин рассказали о стратегии LEMAN International Law Group

«Маркетинг юрбизнеса — это поле для творчества и креатива», — уверены Владимир ВОРОБЬЕВ (слева) и Артем АТЕПАЛИХИН

Наименование LEMAN International Law Group в достаточно сжатые сроки приобрело известность на рынке юруслуг. О маркетинговых инструментах, эффективных в продвижении молодого бренда, концептуальных основах бизнеса и стратегических целях в интервью «ЮП» рассказали Владимир Воробьев, старший партнер LEMAN, и Артем Атепалихин, управляющий партнер фирмы.

— Что в нынешних рыночных условиях является минимально необходимым для запуска нового юридического бренда? Какой временной горизонт выхода на самоокупаемость?

Владимир Воробьев (В.В.): Временной горизонт у каждой компании свой. Мы оценивали эффективность и собственной работы, и работы всей команды на промежуточных этапах. Так получилось, что практически все этапы становления юридической компании мы прошли за первые полгода. Во-первых, это «притирка» команды. У нас собрались специалисты из разных юридических сфер и компаний, более того — из смежных профессий. Естественно, у каждого свой подход к работе, но сейчас мы смело можем сказать, что работаем в унисон. Также мы потратили какое-то время для выстраивания культуры коммуникации с клиентом.

Артем Атепалихин (А.А.): Когда начинаешь собственное дело, не стоит забывать о трех «порогах»: это рынок, конкуренты и уникальное торговое предложение. Если со стороны молодых команд, которые недавно появились на украинском рынке, конкуренция не так ощутима, то с компаниями — участниками мировых рейтингов ситуация обстояла иначе. Я и Владимир решили сосредоточиться на практиках, которые в тренде сегодня и будут востребованы в ближайшее время, тем более что конкуренция делает нас лучше, профессиональнее и заставляет двигаться вперед еще быстрее.

Что касается экономической ситуации в стране, то запускать новый бизнес в таких условиях больше похоже на риск. Но мы сразу определили стратегии, ключевые точки роста и даже период самоокупаемости. Мы вышли на юридический рынок с четким представлением, куда движемся и зачем. Я давно работаю на этом рынке — в сфере business development и юридического консалтинга. Приобретенные знания и опыт помогли нам относительно легко выйти на рынок. Главное — здоровая наглость, мотивация и уверенность в своей команде и партнерах.

— Что мотивировало вас к учреждению LEMAN?

А.А.: Жажда раскрыть свой потенциал в своем деле и сформировать команду мечты, с которой покорить горы, пересечь океан и оставить клиента довольным. С командой супергероев и профессионалов своего дела сложилось, с раскрытием потенциала — мы только в начале пути. Амбиции двигают вперед и подстегивают придумывать нестандартные ходы и решения для клиентов, создавать новые направления и практики, завоевывать новые рынки и развивать технологии. У нас свое видение юридического бизнеса. Мы знаем, как привлечь иностранный бизнес и инвестиции на Украину, и как отечественному бизнесу не только не потеряться за границей, но и стать востребованным и узнаваемым.

— На каких принципах основано управление фирмой?

В.В.: У нас два партнера, и в ближайшие года два мы точно не готовы расширять партнерский состав. Но мы готовы привлекать консультантов со стороны и выводить наших юристов в ранг советников. Если говорить о принципах, на которых основана компания LEMAN, то это динамичное развитие, честность и колоссальная трудоспособность, которые ведут к реализации наших целей, задач клиентов и к вершинам юридического бизнеса.

— Какие функции закреплены за партнерами, а что делегировано юристам и/или админперсоналу?

В.В.: Я курирую весь юридический департамент, работу с клиентами, обучаю наших юристов, как вести дела, работать с клиентами, рассказываю обо всех тонкостях юридического консалтинга. Поскольку большинство наших клиентов находятся за границей, я часто работаю за рубежом, бывает даже по несколько перелетов в неделю.

А.А.: Я больше координирую административную работу, маркетинг и развитие LEMAN. У нас с Владимиром четкое распределение функций и обязанностей, поэтому нам комфортно работать вместе. Также у нас есть исполнительный директор Надежда Кириеня, она обеспечивает работу офиса и всей команды — это сердце LEMAN. Есть отдел маркетинга — это облик компании: мы доверяем специалистам этого отдела в вопросах проявления и появления в онлайне, офлайне и даже на карте мира.

— Какой маркетинговой стратегии вы придерживаетесь?

А.А.: Мы стараемся отходить от стандартных форматов и хотим доказать, что маркетинг юридического бизнеса — это поле для творчества и креатива. Стараемся не делать то, что в итоге не понравится нам самим. В этом основной секрет.

С самого начала мы решили увеличить наше онлайн-присутствие, потому что сейчас если тебя нет в Интернете или в социальных сетях — значит нет нигде. Это требование времени. Также мы делаем акцент на скорости развития бизнеса. С удовольствием поддерживаем новые направления технологий в нашей стране, уже в этом мы на шаг впереди. Наша команда считает важным фактором этой стратегии повышение социальной ответственности компании. Мы осознаем важность pro bono и благодарны нашим партнерам — благотворительным фондам за доверие и поддержку инициатив. Еще один фактор — специальные программы стажировок для молодых специалистов. Сейчас мы получаем сотни сообщений и резюме от студентов и недавних выпускников, которые хотят присоединиться к нашей команде. А если молодежь хочет с нами работать, не это ли показатель качественного маркетинга?

К тому же мы стараемся адаптировать западные практики к украинским реалиям. Хочется все и сразу, но мы понимаем, что по каким-то параметрам еще не время, нужно подождать и выстрелить первыми. Наша цель — стать трендсеттерами юридического бизнеса.

Но (по секрету) наша глобальная маркетинговая стратегия — сделать самостоятельным брендом каждого члена команды.

— Что показывает наибольшую эффективность с точки зрения продвижения именно нового юридического бренда?

В.В.: Общение и коммуникации с бизнесом. Мы должны понимать его проблемы, вызовы и знать, что и как предложить. Второе — участие в мероприятиях, желательно с зарубежным impact’ом. Мы поощряем участие наших юристов и маркетологов в профессиональных мероприятиях, зарубежных тренингах и международных форумах. Продвигая себя, они продвигают бренд. Мы и сами проводим мастер-классы и тренинги, запускаем курсы в юридических вузах — о нас узнают как об экспертах.

А.А.: Также мы уделяем особое внимание общению со СМИ — это наши друзья: мы помогаем им, они помогают нам. И мы прекрасно осознаем важность их работы, понимаем слово «дедлайн» или фразу «у вас полчаса на комментарий», потому что они наши потенциальные адвокаты. И еще важный фактор — правильные и хорошие партнеры и друзья компании. Связи решают все и даже немного больше.

— Ваши стратегические планы на ближайший год, три года?

А.А.: Для любого бизнеса это всегда рост и развитие. Наши планы — рост вширь и вглубь. Вглубь — это, конечно, задания и вызовы от наших клиентов. А вширь — это о составе команды и нашем присутствии на рынке. Если говорить о компании, то она, безусловно, претендует на то, чтобы попасть в национальные и международные рейтинги в наших профильных практиках. План на ближайший год — войти в топ-50 лучших компаний Украины и стать «Прорывом года».

Еще одна цель — рассказывать о юридическом бизнесе профессионально и доступно. В этом направлении мы начинаем активно сотрудничать с университетами, чтобы показать молодежи, что такое юрбизнес в работе с клиентами как ремесло. Как управляющий партнер LEMAN я сделаю максимально все, чтобы компания была успешной, а количество success-story наших клиентов увеличивалось с каждым днем. Мы уверены, что лидерами не рождаются — лидерами становятся!

В.В.: В наших стратегических планах мы отталкиваемся от того, чего удалось достичь за этот год. У нас три надежных кита: активная команда, партнерская сеть во многих юрисдикциях (надежные партнеры, которым мы доверяем и с кем наше взаимодействие будет эффективным), позволяющая нам заявить о создании качественной инфраструктуры для движения вперед, и узнаваемость на рынке (нас знают, нам доверяют). Наши планы на ближайший год — максимально правильно использовать потенциал и сделать значимый вклад в юридический бизнес (да и в бизнес вообще) не только на Украине, но и в мире. А через три года планируем развивать сеть представительств LEMAN — мы не хотим ограничиваться только главным офисом в Киеве.

(Беседовала Марина БАХОЛДИНА,

«Юридическая практика»)