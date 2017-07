Международная торговля

Сегодня 25 июля 2017 года, 11:59

Частная практика

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Частная практика)

Программный ход

«Через несколько лет мы окажемся на пороге революции в сфере юридических услуг, в основе чего будет лежать внедрение искусственного интеллекта», — прогнозирует партнер ЮФ Aequo Анна Бабич

Анна Бабич: «Инновации в юрфирме связаны с эффективностью и очень часто отвечают на вопрос, как мы предоставляем услугу клиенту»

Юридическая фирма Aequo известна как один из драйверов инновационного развития украинского рынка юридических услуг. Среди ее инициатив — мобильное приложение Rate Your Judge и онлайн-система Aequo Hub. А недавно Aequo анонсировала конкурс инноваций в юридическом бизнесе Aequo Legal Tech Challenge. О том, что значит быть инновационными применительно к юрфирме, а также о целях и условиях конкурса мы говорили с Анной Бабич, партнером юридической фирмы Aequo.

— Ваша фирма достаточно молода. Оправдывает ли себя ставка на инновационность?

— Действительно, инновации являются одним из трех стратегических приоритетов Aequo наряду с первоклассной заботой о клиенте и индустриальной специализацией.

Но в нашем случае выбор не был определен исключительно созданием фирмы под новым брендом. Это понимание того, каким будет юридический рынок в будущем.

Через несколько лет мы окажемся на пороге революции в сфере юридических услуг, в основе чего будет лежать внедрение искусственного интеллекта. Это коснется как юридических фирм, так и юридических служб наших клиентов. Так же, как электронная почта некогда изменила способ ведения бизнеса, искусственный интеллект вскоре станет незаменимым помощником практически каждого адвоката. Те, кто не понимают и не принимают изменений, останутся позади. Те, кто это сделает, в итоге будут свободны, чтобы наконец делать две вещи, на которые, как правило, не хватает времени: думать и советовать.

Молодость бренда не всегда означает инновации, и наоборот. Юридических фирм, которые осознанно и целенаправленно инвестируют в Legal Tech, на украинском рынке пока мало.

— Что значит быть инновационной компанией применительно к юрфирме?

— Инновации применимы к любому бизнесу, в том числе к юридической фирме. Генри Форд как-то сказал: «If I had listened to customers, I would have gone out for faster horse (Если бы я спрашивал своих клиентов, что им нужно, они бы все ответили: более быструю лошадь)». Если перевести эту фразу на язык юридического бизнеса, то она будет означать поиск большего количества низкооплачиваемых младших юристов для того, чтобы сделать услугу для клиента дешевле, тем самым увеличить иерархию и усилить так называемый рычаг в классической юридической фирме.

Это иллюстрирует консервативный подход к юридическому бизнесу, где многие бы хотели сохранить статус-кво и продолжать говорить о почасовых ставках, иерархических пирамидах практик и увеличении прибыли пропорционально увеличению количества юристов. Но эти времена прошли.

Инновации в юрфирме связаны с эффективностью и очень часто отвечают на вопрос, как мы предоставляем услугу клиенту. Результат услуги при этом может не меняться.

Нетрадиционные конкуренты юридических фирм активно забирают долю их бизнеса, и эта угроза растет. Способность «умных технологий» выполнять традиционную работу младшего юридического персонала уже не кажется картинкой из фильма «Терминатор». Это реальная угроза для некоторых практик.

Однако влияние новых технологий на бизнес неправильно оценивают многие партнеры традиционных юридических фирм. Систематически оценивать и планировать, как повлияет изменение технологий на каждую вашу практику в долгосрочной перспективе, — это то, чем нужно сейчас заниматься. Необходимо понимать, какие технологии влияют на наших клиентов, и искать способы опережения тенденций, предложив, как Генри Форд, автомобиль вместо десятка лошадей.

— Над какими новыми инновационными проектами вы сейчас работаете?

— Помимо конкурса Aequo Legal Tech Challenge в июле мы запускаем наш новый проект — Aequo Friends. Это первая аутсорсинговая платформа украинской юридической фирмы, позволяющая оперативно реагировать на незапланированный рост объемов работы, формировать качественный кадровый резерв и обеспечить аутстаффинг юристов для клиентов.

Рынок в целом восстановился и даже начал расти, но утверждать, что мы знаем, каким быстрым будет рост в случае изменения базовых исходных, слишком самоуверенно. Поиск квалифицированных коллег за короткий срок — это ресурсы и ответственность. Компания Aequo давно ушла от стратегии иерархического роста фирмы в классическом виде. Мы хотим быть гибкими и при необходимости контролировать себестоимость без ущерба для клиентов, коллектива и нашей культуры.

Кроме того, уже сложно игнорировать тот факт, что поколение современных выпускников смотрит на свое профессиональное развитие иначе. Будущие юристы хотят быть важной частью фирмы и получать опыт еще в процессе учебы, но в то же время стремятся уделять должное внимание образованию, развиваться в других сферах и оставаться свободными. Стажировка в юридической фирме приобретает совершенно новые формы.

Для этих целей мы сначала запускаем Aequo Friends именно для стажеров, студентов III–VI курсов. Подать заявку для стажировки можно до 10 сентября 2017 года. В сентябре планируется презентация программы и начало стажировки в абсолютно новом формате для коллег, которые прошли отбор.

Aequo Friends проста в использовании и максимально автоматизирована. Выбирай задания и специализацию, планируй свое время, работай дистанционно, когда и где тебе удобно. Но это не исключает живых встреч и общения с коллегами в Aequo. Это своего рода закрытый клуб.

— Является ли инновационность конкурентным преимуществом с точки зрения клиентов?

— Да, безусловно. Однако инновации ради инноваций не нужны. Все предельно просто: инновации в юридическом бизнесе интересны только тогда, когда они создают дополнительную ценность для клиента. Следовательно, они приносят прибыль бизнесу клиента или как минимум оптимизируют расходы на юридических советников.

Из моих любимых примеров можно назвать следующие.

Addleshaw Goddard в сотрудничестве с американской юридической фирмой DWT обрабатывает 10 % глобальных контрактов Microsoft по закупкам за фиксированную плату. Это предложение обеспечило сокращение расходов клиента в среднем от 302 долл. США в час до 237 долл. США в час за год. Фирма также создает бизнес-аналитику, с помощью которой юристы Microsoft могут лучше планировать привлечение внешних советников.

Norton Rose Fulbright разработала базу данных о судебных процессах, которая собирает данные о текущих прецедентах, чтобы повысить юридическую квалификацию фирмы и предоставлять более качественные услуги в сфере разрешения споров.

Riverview Law — инновационная фирма, которая за два года превратилась в бизнес, полностью основанный на технологиях. Фирма сотрудничает с экспертами по искусственному интеллекту из Ливерпульского университета для разработки приложения для когнитивных вычислений. Технология, получившая имя Ким, — это виртуальный помощник корпоративных юристов клиента для управления юридическими процессами и оценки новых инструкций, поступающих в юридический департамент. Это позволяет собирать и использовать данные для управления рабочим процессом, при этом гарантируется, что правильные люди делают правильную работу.

Axiom помогает клиентам собирать, структурировать и использовать данные своих контрактов для измерения и управления рисками и ведения ­переговоров о контрактах с лучшими условиями на основе собранной аналитики.

Это примеры как традиционных, так и инновационных юрфирм, не включающие «полных заменителей» — классические стартапы в сфере LegalTech: Premonition, Allegory и др.

Еще одно направление для инноваций, в которое мы верим, — повышение юридической грамотности и помощь в восстановлении верховенства права в нашей стране. Необходимость внедрения проекта Rate Your Judge лежит на поверхности и отвечает потребностям гражданского общества, в числе которых прозрачность работы государственных институтов и возможность получения обратной связи относительно их эффективности.

— Какие цели вы преследуете, инициируя Aequo Legal Tech Challenge?

— Мы живем в интересное время, когда мир меняется благодаря технологиям. Даже такие консервативные сферы, как предоставление юридических услуг, непременно изменятся, и мы с вами станем свидетелями этих изменений.

Исследование 2015 года Law Firms in Transition американской консалтинговой фирмы Altman Weil приводит интересную статистику. Например, одна из самых обсуждаемых тем — когнитивные способности компьютера. Впервые вопрос, а сможет ли машина заменить юриста, был поставлен ведущим юридическим фирмам США в исследовании в 2011 году, когда Watson IBM обыграл в интеллектуальном шоу Jeopardy! двух чемпионов. С того времени мощность компьютера увеличилась на 2400 %, и IBM Watson Group продолжает работать над его усовершенствованием. Вопрос звучал так: «Считаете ли вы возможным, что «юридически обученный» Watson сможет заменить юриста определенного уровня в юридической фирме в ближайшие пять-десять лет?». В 2015 году вопрос повторили. Изменения в ответах за четыре года поражают. В 2011 году 35 % респондентов считали, что компьютер сможет заменить помощника юриста, в 2015 — уже 47 %. Для юристов первого года работы эти показатели равны 23 % и 35 %, второго-третьего — 14 % и 19,2 %, партнера — 8,8 % и 13,5 % соответственно. Уверенность в том, что юрист как класс неистребим, снизилась существенно. Если раньше мнения делились почти поровну, то теперь только каждый пятый считает юриста незаменимым. А понимание скорости этих изменений возросло в восемь с половиной раз — в 2015 году только 40 % верили, что такие изменения не настигнут их в десятилетней перспективе, против 4,5 % в 2011 году. Интересно, какими будут ответы в 2020-м?

Мы в Aequo не только осознаем неизбежность этих перемен, но и хотим быть частью их. Теми, кто внедряет технологии в юридический бизнес и тем самым делает юридические услуги более доступными и ценными для клиентов.

Цель конкурса — не просто привлечь внимание к теме LegalTech. Это отдельное направление нашей деятельности, в которое мы будем инвестировать. Мы хотим поддержать лучшие идеи в LegalTech, показав, что каждый может изменить сферу юридических услуг.

— Каковы условия участия в конкурсе и критерии проектов?

— Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого не обязательно уметь программировать или работать в юридической сфере. Критерии участия очень простые: Law, Tech, Love. Law — ваша идея помогает вывести юридические услуги или юридическую сферу на новый уровень. Tech — высокотехнологичный подход к предоставлению юридических услуг или доступа к юридическим ресурсам. Love — ваша идея вдохновляет и зажигает сердца.

Как принять участие? Нужно просто заполнить краткую анкету, описав суть своей идеи, на сайте конкурса до 31 августа 2017 года.

Для финала будут отобраны десять лучших идей. Во время финала участники представят их в рамках презентации своей команды перед судьями.

Идеи могут касаться как коммерческих, так и pro bono-проектов. У нас нет требования к финансовой устойчивости. В частности, мы готовы поддерживать проекты, которые направлены на повышение стандартов работы рынка юридических услуг в целом. Кроме того, мы готовы помочь найти инвесторов. Например, мы инвестируем в разработку мобильного приложения Rate Your Judge, цель которого — обеспечить прозрачность работы судей, удобную и адекватную обратную связь, дать возможность осознать обществу, что это услуга, предоставляемая государством своим налогоплательщикам.

И пусть никого не смущает то, что на первом этапе идеи могут показаться нереализуемыми. Именно такие замыслы часто становились началом прорывных инноваций.

— Есть ли какие-то идеи, воплощение которых вы точно хотели бы увидеть в конкурсных работах?

— Во-первых, я бы хотела увидеть идеи, связанные с повышением эффективности предоставления юридических услуг. Это улучшение заботы о клиенте, оптимизация работы человеческого ресурса, управление знаниями, автоматизация и управление юридическими проектами, аутсорсинг, реинжиниринг юридических процессов.

Во-вторых, это идеи, которые позволят юридическим услугам быть доступнее для незащищенных слоев. Например, способы, как быстро и, главное, результативно пожаловаться на ЖЭК или незаконную стройку возле твоего дома. Это те вещи, которые наполняют смыслом принцип верховенства права для простых людей.

— Кто будет оценивать конкурсные работы?

— В роли судей будут выступать лучшие эксперты в этой сфере, настоящие визионеры, а также те, кто успешно реализовал свои идеи: Дмитрий Шимкив, заместитель Главы Администрации Президента Украины, экс-генеральный директор «Майкрософт Украина», Андрей Колодюк, глава Наблюдательного совета UVCA, соучредитель и управляющий партнер фонда AVentures Capital, Виктория Тигипко, учредитель и управляющий партнер венчурного фонда TA Ventures, Игорь Мазепа, генеральный директор Concorde Capital, Марина Вышегородских, вице-президент по вопросам HR и организационного развития компании Ciklum, член Наблюдательного совета Фонда BrainBasket, Тарас Полищук, соучредитель лучшего тревел-стартапа 2016 года TripMyDream.

— Готовы ли вы предоставить победителю, помимо призового фонда, площадку для внедрения инновационного проекта?

— Этого мы не исключаем. Я даже хотела бы, чтобы так случилось. Но все зависит от конкретной идеи — она должна нам нравиться и одновременно отвечать стратегии развития Aequo.

— Корреспондируются ли инновационные разработки украинцев с глобальными трендами инновационного развития юридического бизнеса?

— Мы хотим не только следовать международным трендам, но и задавать их, но мы сейчас находимся в самом начале пути. В этом смысле украинский рынок полон нереализованных возможностей в сфере LegalTech.

Украинские проблемы пока оставляют мало места для развития. Мы рефлексируем по поводу изменений в стране, и это нормально. Но хотелось бы делать это в созидательном ключе. Мне очень импонируют идеи, которые способствуют открытию данных публичных реестров, их аналитике и эффективному и быстрому использованию.

Еще одним важным направлением являются такие проекты, как электронный суд — возможность вести полностью автоматизированный электронный документооборот в рамках судебного процесса и связанные с этим новаторства в сфере LegalTech.

— Каким вы видите рынок юруслуг через три-пять лет?

— Ландшафт украинского юридического рынка будет меняться. Рынок еще молодой. При условии, что экономика будет постепенно восстанавливаться, мы будем следовать международным трендам в юридическом бизнесе, но с некоторым опозданием. А основные тренды, позволяющие дать клиенту less for more, — это глобализация и технологизация.

(Беседовал Алексей НАСАДЮК,

«Юридическая практика»)