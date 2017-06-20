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Государство и юристы

№ 26 (1018) Рекламаот 20/06/17 (Государство и юристы)

Право на покупку или право выкупа?

В сегодняшних реалиях иметь в собственности недвижимое имущество — роскошь, и порой намного выгоднее арендовать помещения для ведения бизнеса.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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