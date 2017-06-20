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Государство и юристы

№ 26 (1018) Рекламаот 20/06/17 (Государство и юристы)

Work в законе

Процедура получения разрешения на трудоустройство иностранцев теперь регламентирована в законе

Юлия Шешуряк

«Юридическая практика»



В то время как трудовые права украинских граждан планируется урегулировать новым кодексом, парламент позаботился о трудоустройстве иностранцев, упростив процедурные вопросы относительно порядка предоставления разрешений на применение труда иностранцев и выдачи вида на жительство. Соответствующий Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения барьеров для привлечения иностранных инвестиций» (Закон) недавно принят Верховным Советом Украины. Ранее данные вопросы были урегулированы только на подзаконном уровне, что уменьшало стабильность и предсказуемость для бизнеса, также существовали трудности в посещении Украины иностранными инвесторами для контроля за деятельностью своих предприятий и т.п.

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