Государство и юристы
Work в законе
Процедура получения разрешения на трудоустройство иностранцев теперь регламентирована в законе
В то время как трудовые права украинских граждан планируется урегулировать новым кодексом, парламент позаботился о трудоустройстве иностранцев, упростив процедурные вопросы относительно порядка предоставления разрешений на применение труда иностранцев и выдачи вида на жительство. Соответствующий Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения барьеров для привлечения иностранных инвестиций» (Закон) недавно принят Верховным Советом Украины. Ранее данные вопросы были урегулированы только на подзаконном уровне, что уменьшало стабильность и предсказуемость для бизнеса, также существовали трудности в посещении Украины иностранными инвесторами для контроля за деятельностью своих предприятий и т.п.
ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ
Уважаемый читатель!
С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)
Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.
Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.
Вернуться на главную страницу
Сохранить:
Контакты:
Поделиться: