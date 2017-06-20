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Документы и аналитика

№ 26 (1018) Рекламаот 20/06/17 (Документы и аналитика)

Блокировочное расстройство

После недавнего блокирования российских соцсетей и интернет-ресурсов разгорелась дискуссия о законности принятия подобных мер

Евгений Линник

Специально для «Юридической практики»



На рассмотрении в Конституционном Суде Украины (КСУ) находится конституционное представление 49 народных депутатов о признании положений Указа Президента Украины от 15 мая 2017 года № 133/2017 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» в части введения в действие пунктов 271, 272, 273, 274, 275, 276, 287, 422, 423, 424, 425, 434, 435 приложения 2 решения Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» неконституционными.

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